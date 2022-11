Tale e Quale Show 2022, Torneo dei Campioni/ Vincitore, imitazioni e ospiti: i 12 concorrenti

Anticipazioni Tale e Quale Show il torneo 2022, puntata 18 novembre

Questa sera, venerdì 18 novenne, alle 21.25 su Rai 1 andrà in onda l’ottava e ultima puntata di Tale e Quale Show 2022, il varietà di punta di Rai1 presentato da Carlo Conti. Dopo il trionfo di Antonino Spadaccino, vincitore della dodicesima edizione del programma, Tale e Quale Show torna con un appuntamento unico: il “Torneo dei Campioni”, in cui si sfideranno i migliori protagonisti di questa dodicesima edizione con i migliori dell’undicesima.

Sul palco saliranno Antonino, Andrea Dianetti, Gilles Rocca, Rosalinda Cannavò, Valentina Persia ed Elena Ballerini (protagonisti di Tale e Quale Show 12); e torneranno i Gemelli di Guidonia, Francesca Alotta, Dennis Fantina (che sostituisce Ciro Priello impegnato in teatro), Deborah Johnson, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli (i migliori di Tale e Quale Show 11). Chi riuscirà a portarsi a casa l’ambita targa di “Campione di Tale e Quale Show 2022”?

Tale e Quale Show il torneo 2022: le esibizioni del “Torneo dei campioni”

I protagonisti dell’undicesima edizione del torneo si esibiranno con un’imitazione già proposta nella loro edizione di provenienza, ma con un brano differente.

I Gemelli di Guidonia (vincitore di Tale e Quale Show 11 e della scorsa edizione del torneo) torneranno a vestire i panni dei Bee Gees; Francesca Alotta sarà ancora una volta Mia Martini; Stefania Orlando si trasformerà in Caterina Caselli; Elena Ballerini imiterà Antonella Ruggiero; Pierpaolo Pretelli sarà Achille Lauro; Dennis Fantina riproporrà la sua interpretazione di Michele Zarrillo; Deborah Johnson si cimenterà con Tina Turner; Valentina Persia sarà Gabriella Ferri; Rosalinda Cannavò indosserà i panni di Francesca Michielin. L’ultimo vincitore Antonino Spadaccino tornerà a imitare Marco Masini (con cui ha vinto la prima puntata di questa edizione); Andrea Dianetti si cimenterà nuovamente con i Måneskin e, infine, Gilles Rocca sarà Franco Califano. Da segnalare che, fuori gara, ci saranno anche Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli.

Come vedere Tale e Quale Show il torneo 2022 in diretta streaming

Come da prassi, le 12 interpretazioni saranno dal vivo accompagnate dall’orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli. Chi riuscirà a convincere la giuria è composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio? A loro si affiancherà un quarto giudice: chi sarà?

Questa sera i giudici ospiti saranno proprio Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli. In studio anche Alba Parietti, ex concorrente dell’undicesima edizione di Tale e Quale Show. Ricordiamo che ogni artista avrà la possibilità di esprimere la propria preferenza, anche di “auto-votarsi”. Sarà possibile seguire il “Torneo dei campioni” tramite Facebook e Twitter, con l’hashtag #taleequaleshow. È possibile vedere l’ultima puntata di Tale e Quale Show 2022 anche in streaming su RaiPlay.

