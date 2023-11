Tale e Quale Show 2023, 7a puntata/ Diretta ed imitazioni: si assegna il titolo di Campione

Tale e Quale Show 2023: anticipazioni e diretta settima puntata

Venerdì 3 novembre, in prima serata, Raiuno trasmette la settima puntata di Tale e Quale Show 2023. Il programma di Carlo Conti è giunto al giro di boa. Al termine della puntata odierna, infatti, sarà eletto il Campione di Tale e Quale Show 2023 che, insieme ai migliori della tredicesima edizione, sfiderà i migliori della dodicesima edizione nel Torneo di Tale e Quale show, in onda da venerdì 10 novembre. Per i concorrenti, dunque, quella di questa sera, è una puntata decisiva per continuare l’avventura. Nulla è ancora deciso e tutto potrà succedere nel corso del settimo appuntamento durante il quale i giudici Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello sono chiamati a stilare le rispettive classifiche senza concedere sconti.

La settimana scorsa, il vincitore della puntata è stato Gaudiano che ha convinto tutti trasformandosi in Tananai con ‘Tango’. Proprio Gaudiano è in testa alla classifica provvisoria. Sul podio, anche Lorenzo Licitra e Jasmine Rotolo. Il campione di Tale e Quale Show 2023 sarà uno dei tre?

Le imitazioni della settima puntata di Tale e Quale Show 2023

Grandi imitazioni anche per la settima puntata di Tale e Quale Show 2023. Tutti i concorrenti si trasformeranno in grandi personaggi del mondo della musica italiana e internazionale nella speranza di conquistare la fiducia dei giudici che, oggi più che mai, in vista dell’elezione del campione, non concederanno sconti. Le imitazioni di oggi, dunque, sono:

Ginevra Lamborghini si trasformerà in Malika Ayane, Ilaria Mongiovì si metterà nei panni di Liza Minnelli mentre Pamela Prati sarà Loredana Bertè. Jasmine Rotolo si immedesimerà in Chaka Khan, Maria Teresa Ruta omaggerà Ornella Vanoni mentre Jo Squillo si trasformerà nell’iconica Jennifer Lopez. Alex Belli diventerà Ricky Martin, Gaudiano difenderà il primato con Giuliano Sangiorgi, Lorenzo Licitra si trasformerà in Andrea Bocelli e i ‘ripetenti’ Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli diventeranno le Spice Girls.

Come vedere in diretta streaming Tale e Quale Show 2023

La settima puntata di Tale e Quale Show 2023 sarà ricca di musica e divertimento e, di conseguenza, assolutamente imperdibile. L’appuntamento è su Raiuno, alle 21.30, subito dopo la quotidiana puntata di Affari Tuoi. Chi, invece, preferisce la diretta streaming, può seguire la trasmissione su Raiplay, disponibile sia come sito che come app e che permette di rivedere anche le puntate già trasmesse.

