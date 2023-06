Tale e Quale Show 2023: chi sono i concorrenti?/ Spuntano i nomi delle sorelle Selassiè e Manila Nazzaro

Tale e Quale Show 2023: prime indiscrezioni sui concorrenti

Tale e Quale Show 2023 tornerà in onda a settembre su Raiuno. La giuria del programma di Carlo Conti sarebbe stata già riconfermata con la presenza di Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. Per quanto riguarda i concorrenti, invece, è ancora tutto in bilico. Sono tati i nomi che continuano ad essere accostati allo show di Raiuno, ma per il momento si tratta di semplici indiscrezioni. Il cast ufficiale sarà annunciato solo in piena estate, ma tra i concorrenti potrebbero esserci diversi nomi che arrivato direttamente dalla casa del Grande Fratello vip. Il reality show di canale 5 è spesso l’occasione per l’inizio di grandi avventure profesisonali.

Tale e Quale Show, Pamela Prati e sorelle Selassié nel cast?/ Spuntano le prime indiscrezioni

In passato, diversi concorrenti di Tale e Quale Show sono arrivati su Raiuno dopo l’esperienza del reality. Tra i tanti si ricordano Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli, Rosalinda Cannavò e Valeria Marini. Anche nella prossima edizione, dunque, potrebbero esserci altri ex vipponi.

Tale e Quale Show 2023: Carlo Conti pesca ancora nella casa del Grande Fratello Vip?

Secondo un’indiscrezione esclusiva di TvBlog, sarebbero già in corso i provini per la nuova edizione di Tale e Quale Show e tra i nomi provinati ci sarebbero quelli di Jessica, Clarissa e Lulù Selassiè che parteciperebbero come unico concorrente e che già lo scorso anno hanno sostenuto il provino, Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli e Patrizia Pellegrino.

Tale e Quale Show: Roberta Morise al fianco di Carlo Conti?/ L'indiscrezione sulla moglie

Inoltre, sarebbero sati provinati anche Pamela Prati, Nadia Rinaldi, Federico Fashion Style e Rosanna Banfi. Chi, dunque, tra i tanti ex protagonisti del Grande Fratello Vip debutterà anche nello show di Carlo Conti, in onda su Raiuno a partire da settembre?

LEGGI ANCHE:

Malgioglio fuori dalla giuria di Tale e Quale Show?/ Spunta l'indiscrezione che...

© RIPRODUZIONE RISERVATA