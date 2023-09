Tale e Quale show 2023, lite furiosa dietro le quinte?/ “Accusava qualcuno di averle rubato il vestito e…”

Tale e Quale show, due concorrenti avrebbero litigato dietro le quinte: ecco perchè

Tale e Quale show 2023 sta per andare in onda, con tanti nuovi protagonisti molti dei quali sono volti già noti agli amanti del Grande Fratello Vip: Alex Belli, Pamela Prati, Maria Teresa Ruta e Jo Squillo. Nelle ultime ore, però, una talpa mandata degli esperti di gossip Amedeo Venza e Deianira Marzano, ha dichiarato di aver assistito a una lite molto particolare dietro le quinte.

Secondo quanto riporta la fonte, sembra che due concorrenti dello show avrebbero litigato per degli abiti di scena: “Durante le prove, questa persona non trovava il vestito di ****** che doveva interpretare perché l’altra persona glielo aveva nascosto. Poi l’ha trovato il truccatore che poverino è finito in mezzo perché lei lo accusava di aver collaborato alla sparizione del vestito. Comunque hanno continuato a discutere anche durante i posati. E non vi dico con quella voce come urlava, sono dovuto uscire dallo studio, mi veniva troppo da ridere“. Di chi si tratterà?

Tale e Quale show, Alex Belli: “Conti mi ha sempre chiesto di partecipare”

Alex Belli, ex concorrente del GF Vip, è entrato ufficialmente nel cast di Tale e Quale show 2023. L’attore ha, dunque, accettato di partecipare e ha svelato quali sono i personaggi che vorrebbe imitare.

“Tra i tanti personaggi che mi piacerebbe imitare spiccano Tiziano Ferro, Mario Biondi e Antonello Venditti” ha affermato Belli, il quale ha ammesso essere stato chiamato diverse volte per partecipare al programma: “Ogni cinque minuti il mio coach di canto mi manda degli input che trovo molto interessanti. Sono diversi anni che Carlo Conti mi propone di partecipare al suo programma. Tuttavia si sono sempre sovrapposti impegni tali da impedirmi di accettare. Questa è la volta buona“.

