Tale e quale show 2025 parte oggi 26 settembre su Rai 1 con la prima puntata condotta da Carlo Conti: tutte le imitazioni. Chi sarà il vincitore?

L’attesa è finita: uno dei programmi autunnali più amati della TV Italiana, Tale e Quale Show, parte ufficialmente questa sera, 26 settembre 2025, su Rai 1. È come sempre Carlo Conti a condure lo show che porta sul palco una serie di volti noti del mondo dello spettacolo impegnati ad imitare grandi artisti della musica italiana ed internazionale. A giudicare le loro esibizioni sarà la confermatissima giuria dello scorso anno, composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi. I loro voti serviranno a stilare una classifica, dal peggiore al migliore della serata, che proclamerà, sul finale, il vincitore di puntata.

Chi è Giulio Fratini, fidanzato di Antonella Fiordelisi/ Dai primi gossip all'estate d'amore passata insieme

I concorrenti in gioco quest’anno sono ben dodici, anche se due sono coppie. Ci sono inoltre due ritorni: quello di Gabriele Cirilli, quest’anno in coppia non con Francesco Paolantoni bensì con Flavio Insinna; e quello di Carmen Di Pietro, che torna da ‘ripetente’, come ha rivelato lo stesso Carlo Conti. Riuscirà a fare meglio dello scorso anno?

Andrea Riso, chi è il fidanzato di Giulia Provvedi/ L'amore ritrovato dopo l'ex Pierluigi Gollini

Tale e quale show 2025 anticipazioni: le imitazioni della prima puntata e la diretta streaming

In attesa di scoprirlo, ecco quale sono le esibizioni con le quali esordiranno a Tale e Quale show 2025 i 12 concorrenti. Partiamo proprio da Cirilli e Insinna che porteranno sul palco tutti duetti impossibili, ovvero tra cantanti che non hanno mai cantato insieme. Stasera saranno Lucio Corsi e Luciano Pavarotti con ‘Volevo essere un duro’. L’altro duo, Le Donatella, saranno invece Alessandra Amoroso e Serena Brancale e canteranno ‘Serenata’. Antonella Fiordelisi sarà invece Gaia e canterà il brano ‘Chiamo io chiami tu’.

Chi sono i concorrenti di Tale e Quale show 2025/ Due coppie, ritorno di Carmen Di Pietro e non solo: i nomi

L’ex di Non è la Rai Pamela Petrarolo sarà Noemi; Samuele Cavallo sarà Olly e canterà ‘Balorda Nostalgia’ mentre l’influencer e comica Maryna sarà Lady Gaga. Il cantante Tony Maiello interpreterà Sal Da Vinci, Gianni Ippoliti invece sarà Tony Dallara. Peppe Quintale sarà Elvis Presley, dulcis in fundo Carmen Di Pietro canterà La Isla Bonita di Madonna.

Ricordiamo che Tale e Quale show 2025 va in onda su Rai 1, in diretta, a partire dalle 21.30. È possibile seguire la prima puntata anche in streaming attraverso il sito di Raiplay.