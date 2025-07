Antonella Fiordelisi pronta a sbarcare in Rai? L'indiscrezione sul cast di Tale e Quale Show 2025

Negli ultimi giorni stanno circolando numerose indiscrezioni sul possibile cast di Tale e Quale Show 2025. A quanto pare, a breve Carlo Conti annuncerà ufficialmente i nomi a breve tramite un post sul suo profilo Instagram, dove condividerà la tanto attesa lista dei concorrenti. Nel frattempo, però, il gossip non si ferma e le voci continuano a rincorrersi. Tra le ipotesi emerse recentemente c’è quella che vede Flavio Insinna pronto a fare il suo ritorno in Rai, questa volta nelle vesti di concorrente del programma. Ora, però, è spuntato anche un altro nome.

Secondo quanto riportato da Lollo Magazine, una nota ex vippona potrebbe presto far parte del cast dello show. Di chi si tratta? Di Antonella Fiordelisi, nota influencer e protagonista della settima edizione del Grande Fratello Vip. Da tempo, la modella prende lezioni di canto e, secondo fonti vicine al programma, sarebbe tra i volti considerati per la prossima edizione. Per ora, si tratta solo di voci, tuttavia tanto è bastato per scatenare i fan della 27enne, che hanno già lasciato centinaia di commenti entusiasti sul suo profilo Instagram.

Tale e Quale Show 2025: i possibili protagonisti

Antonella Fiordelisi non è l’unica ex protagonista del Grande Fratello ad essere stata accostata al cast di Tale e Quale Show 2025. Nei giorni scorsi si era infatti diffuso il rumor su una possibile partecipazione di Shaila Gatta, ma Davide Maggio ha smentito questa ipotesi, escludendo la sua presenza tra i concorrenti. Nel frattempo continuano a circolare altri nomi che potrebbero far parte del cast della prossima edizione. Tra i più chiacchierati ci sono Sabina Stilo, Le Donatella, Jonathan Kashanian, Denny Mendez, Milena Miconi, Manuela Villa, Maria Monsè, Samuel Peron, Guenda Goria, Peppe Quintale, Giulia Ottonello, Gianni Ippoliti, Pamela Petrarolo, Federico FashionStyle e Bernardo Cherubini.