Arrivano gli imitatori per una notte a Tale e quale show 2025? Carlo Conti avrebbe pensato alla mossa dopo le polemiche nate per il nuovo cast

Solo pochi giorni fa, Carlo Conti ha annunciato il cast ufficiale della prossima edizione di Tale e Quale Show, che partirà su Rai 1 venerdì 26 settembre. Tra i vari nomi, molti hanno notato quelli di Vip che hanno già partecipato al programma, come Carmen Di Pietro, Gabriele Cirilli e Flavio Insinna. Se tanti spettatori si sono detti felici di questi ritorni, molti hanno storto il naso, sperando invece di vedere concorrenti nuovi. C’è anche chi ha sollevato una vera e propria polemica: è il caso di tre donne dello spettacolo che, a quanto pare, hanno sostenuto i provini e speravano di far parte del cast.

Parliamo di Nadia Rinaldi, Serena Grandi e Nina Soldano, che hanno riversato sui social tutta la loro indignazione rispetto alle scelte fatte per il cast di Tale e Quale 2025. Rinaldi, in particolare, ha scritto: “Ma perché ci convocate? Tanto è tutto pianificato. Ci si aspetta un po’ di rispetto dopo aver messo a servizio la professionalità trentennale.” Grandi, invece, ha parlato di “solito circoletto”, e altrettanto infuriata per il trattamento ricevuto si è detta Soldano. Alla luce di queste critiche, è spuntata nelle ultime ore una novità che sta già facendo discutere.

Carlo Conti introduce gli imitatori per una notte a Tale e Quale show 2025 dopo le polemiche per il cast?

È il settimanale Oggi a lanciare l’indiscrezione secondo la quale Carlo Conti avrebbe in mente una grande novità per la nuova edizione di Tale e Quale Show: gli imitatori per una notte. Come accade anche a Ballando con le stelle, lo show introdurrebbe un concorrente ‘guest star’, che parteciperebbe ad una sola puntata in qualità di ospite e si esibirebbe, dunque, in un’imitazione votata dalla giuria. Secondo le indiscrezioni, le tre prime concorrenti per una notte sarebbero proprio Nadia Rinaldi, Serena Grandi e Nina Soldano, mossa attraverso la quale Carlo Conti vorrebbe spegnere le polemiche sorte in questi giorni. Se questa è l’indiscrezione lanciata dal settimanale Oggi, Davide Maggio espone il proprio dubbio sulla notizia, scrivendo: “Se è tutto vero? Dubito“. Insomma, tutto è ancora da vedere.

