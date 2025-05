Tale e Quale show 2025: chi ci sarà in giuria

Tale e quale show tornerà in onda a settembre con una nuova edizione che, come sempre, sarà condotto da Carlo Conti che, al suo fianco, avrà una giuria che valuterà le esibizioni di tutti i concorrenti, ma chi saranno i giudici di Tale e Quale Show 2025? Dopo l’addio di Loretta Goggi che, dopo anni in giuria, ha deciso di lasciare il programma, Carlo Conti ha scelto Alessia Marcuzzi che, nella scorsa edizione ha affiancato Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

La presenza della Marcuzzi è piaciuto molto al pubblico e, così, squadra che vince non si cambia. Come fa sapere la rubrica Chicche di gossip del settimanale Chi, in edicola da mercoledì 28 maggio, la giuria di Tale e Quale show 2025 sarà sempre formata da Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello.

Tale e quale show 2025: chi sono i concorrenti

Chi saranno i concorrenti di Tale e Quale Show 2025? Secondo le prime indiscrezioni, nel cast, potrebbero esserci ex concorrenti del Grande Fratello. Il primo nome che è stato accostato al programma di Raiuno è quello di Zeudi Di Palma ma potrebbe non essere l’unica.

stando ad un’indiscrezione riportata da Deianira Marzano, infatti, Shaila Gatta si starebbe preparando per il provino di Tale e Quale Show. L’ex velina, in questi giorni, ha ricominciato a prendere lezioni di canto: l’indiscrezione di Deianira si rivelerà vera? Nelle prossime settimane, qualche dettaglio in più sui vip che parteciperanno ai provini potrebbero spuntare. L’annuncio ufficiale, tuttavia, come ogni anno, dovrebbe arrivare a fine luglio.