Tale e Quale Show 2025, svelati i nomi dei "provinati": ecco i personaggi noti 'testati' da Carlo Conti

Manca poco all’inizio della nuova stagione televisiva, che vedrà il ritorno di molti dei programmi più amati dal pubblico. Su Rai 1, in autunno, tornerà sicuramente uno degli show di punta della rete: Tale e Quale Show, il format condotto da Carlo Conti che da oltre dieci anni intrattiene i telespettatori. Come da tradizione, Conti dovrebbe annunciare il cast ufficiale durante l’estate, attraverso un post su Instagram, svelando quali volti noti si sfideranno interpretando grandi artisti della musica italiana e internazionale.

Nel frattempo, secondo quanto riportato dal portale Affari Italiani, in un articolo firmato da Hit, sarebbero già emersi i nomi di alcuni personaggi che avrebbero sostenuto i provini per partecipare allo show. Tra i nomi emersi, come ormai accade quasi ogni anno, spiccano diversi ex concorrenti di reality, in particolare del Grande Fratello, che da tempo rappresentano una presenza fissa nello show. Negli anni passati, infatti, hanno partecipato al programma numerosi “ex gieffini”, tra cui Stefania Orlando, Rosalinda Cannavò, Pierpaolo Pretelli e molti altri.

Tale e Quale Show 2025: ecco tutti i “provinati” da Carlo Conti

Dunque, chi sono i personaggi famosi che sarebbero stati provinati da Carlo Conti per Tale e Quale Show 2025? Tra loro ci sarebbe Jonathan Kashanian, ex vincitore del Grande Fratello, insieme a Denny Mendez, ex Miss Italia oggi attrice e modella. Si parla anche di Milena Miconi, storica showgirl e attrice, e di Manuela Villa, cantante dalla voce potente e figlia d’arte. Dopodiché, figura anche Maria Monsè, conduttrice e volto noto del piccolo schermo, così come Samuel Peron, ex ballerino di Ballando con le Stelle, e Shaila Gatta, ex velina ed ex gieffina già apparsa nel programma come ballerina e ora pronta per il debutto come concorrente.

Infine, ci sarebbero anche Guenda Goria, attrice e musicista figlia di Maria Teresa Ruta, e Beppe Quintale, comico ed ex naufrago de L’Isola dei Famosi. Per il momento, non è ancora chiaro chi tra loro entrerà ufficialmente nel cast. Dunque, bisognerà attendere il consueto post sul profilo Instagram di Conti per scoprire chi ha superato il provino e chi, invece, dovrà rinunciare a questa opportunità.