Tale e Quale Show 2025 torna in onda oggi con la finalissima: ospiti speciali Orietta Berti e Nicola Savino.

Tutto pronto per la finalissima di Tale e Quale show 2025 che oggi, venerdì 7 novembre, torna in onda per eleggere il vincitore al termine di un’edizione che ha regalato sorrisi, emozioni e tanto divertimento per la bravura dei concorrenti ma anche per la giuria, sempre più in sintonia. Per l’ultima puntata della stagione, Carlo Conti ha preparato una serata imperdibile in cui non mancherà la musica, il divertimento ma anche le emozioni dei concorrenti che hanno vissuto un’esperienza incredibile come hanno spesso raccontato sui social. Anche per l’ultima puntata, tuttavia, il conduttore toscano non sarà solo in studio ma avrà una squadra ricchissima.

Come è morta Raffaella Carrà?/ Un tumore ai polmoni tenuto nascosto la causa della scomparsa

Accanto ai giudici titolari che, anche questa sera, non risparmieranno critiche, ma anche complimenti, ci saranno due giudici speciali. In attesa di scoprire il look scelto da Cristiano Malgioglio per l’ultima puntata, Alessia Marcuzzi che ha spaccato il pubblico con i suoi voti e l’ironico Giorgio Panariello, avranno accanto Nicola Savino che torna per la seconda volta e Orietta Berti.

Bake off Italia 2025, 10a puntata/ Diretta ed eliminato: parenti, lacrime e torte 'di casa' per i concorrenti

Finale Tale e Quale show 2025: tutte le imitazioni

Grande attesa per le ultime imitazioni dei concorrenti di Tale e Quale show 2025 che, dopo una settimana di prove, anche questa sera, si esibiranno rigorosamente dal vivo. Carmen Di Pietro che, finora, si è trasformata in artisti molto diversi tra loro, questa sera diventerà Mina, una delle sue cantanti preferite. Silvia e Giulia Provvedi ovvero Le Donatella renderanno omaggio alle Gemelle Kessler mentre Antonella Fiordelisi, dopo il successo ottenuto con l’imitazione di Clara, questa sera si trasformerà in Rose Villain.

Emma, invece, è la cantante che dovrà imitare Pamela Petrarolo mentre Maryna ricorderà il mito di Raffaella Carrà. Samuele Cavallo dovrà vedersela con una star internazionale come Bon Jovi mentre Tony Maiello si trasformerà in Gigi D’Alessio. Per il loro duetto impossibile, invece, Flavio Insinna e Gabriele Cirilli si caleranno rispettivamente nei panni di Gigi Proietti e Claudio Villa mentre Peppe Quintale sarà Tom Jones. Gianni Ippoliti, invece, diventerà Cristiano Malgioglio.

Liliana Resinovich a Quarto Grado/ Le nuove rivelazioni di Claudio Sterpin e tutte le novità sul caso

Come vedere la finale di Tale e Quale show 2025 in diretta streaming

La finale di Tale e Quale Show 2025 va rigorosamente in onda in diretta e può essere vista sia in diretta televisa che in diretta streaming. Per seguire il programma di Carlo Conti in tv basta sintonizzare il televisore su Raiuno dalle 21.30 mentre per la diretta streaming è sufficiente collegarsi a Raiplay.