Flavio Insinna protagonista della prossima edizione di Tale e Quale Show? L'indiscrezione

Flavio Insinna torna in Rai? Dopo la poco fortunata esperienza su La7 con il game show Famiglie d’Italia, il conduttore potrebbe presto tornare sulla TV di Stato, ma in una veste del tutto inedita. Secondo quanto riportato da Affari Italiani, l’attore sarebbe in lizza per entrare nel cast della prossima edizione di Tale e Quale Show, il varietà di Rai 1 condotto da Carlo Conti. A rafforzare l’ipotesi c’è il fatto che, al momento, Insinna non ha impegni televisivi in programma per l’autunno su La7: Famiglie d’Italia, infatti, non figura nel palinsesto della prossima stagione.

Tale e Quale Show 2025, svelati i primi concorrenti: cast bomba!/ Spunta il nome della gieffina più amata

Solo pochi giorni fa si era parlato di una possibile partecipazione di Insinna alla nuova edizione di Ballando con le Stelle, dopo che era stato avvistato a pranzo con Milly Carlucci. Il conduttore, però, aveva prontamente smentito, parlando di una semplice uscita tra amici. Per quanto riguarda invece i rumor su Tale e Quale, invece, Insinna non ha ancora rilasciato dichiarazioni. Lo vedremo davvero mettersi alla prova con imitazioni e performance canore? Chissà…

Tale e Quale Show 2025, ecco chi ha fatto i provini: da Shaila Gatta a Samuel Peron/ Chi sarà nel cast?

Tale e Quale Show 2025, il possibile cast: da Flavio Insinna a Shaila Gatta

Manca poco e, finalmente, Carlo Conti svelerà sui suoi social i nomi dei protagonisti della prossima edizione di Tale e Quale Show, al via il prossimo autunno su Rai 1. Al momento non ci sono ancora conferme ufficiali, ma le indiscrezioni non mancano. Stando a quanto anticipato da Ilvicolodellenews.it, infatti, potremmo trovare nel cast personaggi come: Sabina Stilo, Le Donatella, Jonathan Kashanian, Denny Mendez, Milena Miconi, Manuela Villa, Maria Monsè, Samuel Peron, Shaila Gatta, Guenda Goria, Peppe Quintale, Giulia Ottonello, Gianni Ippoliti, Pamela Petrarolo, Federico FashionStyle, Bernardo Cherubini. Sarà realmente così? Non resta che attendere per scoprirlo.