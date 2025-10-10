Tale e quale show 2025 torna in onda oggi 10 ottobre su Rai 1 con la terza puntata condotta da Carlo Conti: tutte le imitazioni. Chi sarà il vincitore?

E’ un venerdì sera ricco di musica, divertimento e imitazioni quello che propone Raiuno oggi, 10 ottobre, con la terza puntata di Tale e Quale Show che in giuria avrà un ospite davvero speciale, legato al conduttore Carlo Conti da un’amicizia che dura da tutta la vita. Se Conti, infatti, come ogni settimana, incontrerà i vari concorrenti dietro le quinte per poi presentarli in occasione della loro esibizione dal vivo, preparata durante la settimana insieme ai vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci, Antonio Mezzancella e all’actor coach Emanuela Aureli, il compito di giudicare tutte le performance spetta alla giuria.

Anche questa sera, tutti i concorrenti dovranno affrontare l’implacabile giudizio di Cristiano Malgioglio, indubbiamente il più severo dei giurati che non perdona assolutamente nulla ai protagonisti. Più morbido, invece, l’approccio di Alessia Marcuzzi mentre punta tutto sull’ironia Giorgio Panariello. Questa sera, accanto a quest’ultimo, ci sarà Leonardo Pieraccioni nelle vesti di quarto giudice.

Tale e quale show 2025: le imitazioni del 10 ottobre 2025

Tutti i concorrenti di Tale e Quale Show 2025, questa sera, si caleranno nei panni dei più grandi nomi della musica italiana e internazionale. Dopo aver vinto la seconda puntata nei panni di Benson Boone sulle note di “Beautiful Things”, Samuele Cavallo proverà a fare il bis trasformandosi in Marco Mengoni. Maryna che la settimana scorsa si è classificata al terzo posto interpretando Anna Oxa, questa sera, diventerà Shakira mentre Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, dopo il secondo posto conquistato nella seconda puntata, si caleranno nei panni di Tommy Cash e Fiorella Mannoia.

Ancora una missione impossibile per Carmen Di Pietro che, oggi, sarà Ornella Vanoni mentre Antonella Fiordelisi, dopo Gaia e Dua Lipa, oggi si trasformerà in Elodie. Le Donatella, invece, vestiranno i panni delle due donne degli ABBA mentre Pamela Petrarolo si trasformerà in Gianna Nannini. Gianni Ippoliti, invece, vestirà i panni di Renato Zero mentre Tony Maiello onorerà la memoria di Mango. Infine, Peppe Quintale si metterà alla prova con Patrick Hernandez.

Come seguire in diretta streaming Tale e Quale Show 2025

Ogni settimana, Tale e Quale Show regala allegria, leggerezza e tante risate. Quella di questa sera, anche per la presenza di Pieraccioni, amico storico di Conti e Panariello, è una puntata imperdibile che può essere seguita in diretta televisiva su Raiuno, a partire dalle 21.30 e in diretta streaming collegandosi a Raiplay dove è possibile rivedere le puntate precedenti, anche delle altre edizioni, ma anche le singole imitazioni.