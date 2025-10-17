Tale e Quale show 2025 torna in onda oggi 17 ottobre con la quarta puntata: tutte le imitazione e l'arrivo di Andrea Pucci come giudice speciale.

Tutto pronto per la quarta e attesissima puntata di Tale e Quale Show 2025 che continua a regalare leggerezza, divertimento e ironia avendo come ingrediente principale la musica. Per i concorrenti si avvicina il giro di boa e la puntata di questa sera confermerà chi è destinato ad occupare i primi posti della classifica e chi, invece, dovrà tirare fuori le unghie per recuperare posizioni. A raccontare la settimana di prove e le emozioni vissute sul palco durante le esibizioni della scorsa settimana sarà come sempre Carlo Conti che, dopo aver salutato i concorrenti dietro le quinte, sul palco, accoglierà star nazionali e internazionali che si esibiranno dal vivo.

A valutare tutte le performance dando voti e stilando, poi, le classifiche finali, saranno i giudici Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello che, difficilmente, sono d’accordo sui giudizi. Anche questa sera, tuttavia, accanto ai tre giudici ufficiali ci sarà un giudice speciale ovvero Andrea Pucci.

Tale e quale show 2025: le imitazioni del 17 ottobre 2025

Dopo aver vinto la scorsa puntata dando vita ad una magistrale Gianna Nannini, nella puntata di oggi di Tale e Quale Show, Pamela Petrarolo sarà Ivana Spagna mentre il secondo classificato Tony Maiello, oggi, si trasformerà in Harry Styles. La coppia Flavio Insinna e Gabriele Cirilli che, la settimana scorsa ha spiazzato tutti conquistando il terzo posto in classifica, questa sera, darà vita al duetto impossibile di Renato Carosone e Rocco Hunt. Anche Antonella Fiordelisi ha sorpreso tutti nello scorso appuntamento con la sua Elodie e, queste sera, proverà a conquistare ancora più consensi trasformandosi in Anna.

Missione impossibile per Carmen Di Pietro che darà vita alla sua Celine Dion mentre Le Donatella vestiranno i panni di Paola e Chiara. Maryna, invece, interpreterà Anna Tatangelo. Samuele Cavallo si cimenterà con la voce inimitabile di Massimo Ranieri. Gianni Ippoliti, invece, si metterà alla prova con Gianni Morandi e Peppe Quintale, infine, sarà Tony Hadley.

Come seguire in diretta streaming Tale e Quale Show 2025

Sarà una puntata ricchissima quella di Tale e Quale Show 2025 che regalerà a tutti i telespettatori una serata leggera e divertente anche grazie ai battibecchi tra i giudici. Per seguire, dunque, lo show in diretta televisiva, sarà sufficiente sintonizzare il televisore alle 21.35 su Raiuno o, per la diretta streaming, basterà collegarsi al sito Raiplay o scaricare l’apposita applicazione.