Tale e quale show 2025 torna in onda oggi con una nuova puntata: tutte le imitazioni della serata e l'arrivo di Nicola Savino in giuria.

Il venerdì sera di Raiuno, anche quest’anno, è dedicato alle emozioni e al divertimento di Tale e Quale Show che, nell’edizione 2025, sta regalando serate leggere e divertenti ai telespettatori. Per una stagione di successo, Carlo Conti è riuscito a mettere su un cast che sta facendo discutere ma che sta appassionando anche il popolo del web dove, anche grazie alle votazioni sui social, il programma è molto discusso. Anche questa sera saranno tale le imitazioni e tutti i concorrenti, come accade in ogni puntata, si esibiranno dal vivo dopo una settimana intensa di prove insieme ai vocal coach.

Edoardo Bennato/ La carriera e la rivincita contro chi non credeva in lui: "Mi dissero che ero finito"

L’obiettivo è conquistare non solo la fiducia del pubblico, ma anche quella della giuria. Se Alessia Marcuzzi è spesso clemente con i concorrenti riconoscendo i vari progressi fatti, Cristiano Malgioglio è quello più temuto. I suoi giudizi sono sempre durissimi e non perdonano neanche il più piccolo errore. Più ironici, invece, i commenti di Giorgio Panariello accanto al quale, questa sera, ci sarà anche Nicola Savino come quarto giudice.

Delitto di Garlasco a Quarto Grado/ Il supertestimone, lo scontrino di Sempio e lo scontro fra legali

Anticipazioni Tale e Quale Show 2025: le imitazioni del 24 ottobre

Saranno artisti italiani e internazionali i protagonisti delle imitazioni della puntata di Tale e quale show 2025 in onda questa sera durante la quale il vincitore della settimana scorsa, Peppe Quintale, proverà a portare a casa nuovamente la vittoria trasformandosi in Jovanotti. Prova difficilissima, invece, per Pamela Petrarolo che sta stupendo tutti con le sue performance: questa sera, infatti, omaggerà Mia Martini. Dopo essersi trasformata in Anna Pepe conquistando il quarto posto in classifica, oggi, Antonella Fiorelisi diventerà Karol G.

Pierina Paganelli a Quarto Grado/ In aula il confronto fra Manuela e Louis? Difesa e accusa si scontrano

Non sarà facile, invece, per Carmen Di Pietro diventare Orietta Berti così come per Le Donatella trasformarsi in Heather Parisi e Lorella Cuccarini. Maryna dovrà tirare fuori tutta la sua voce per diventare Christina Aguilera mentre Samuele Cavallo si cimenterà con la voce di Robbie Williams. Il duetto impossibile di oggi di Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, invece, sarà quello di Piero Pelù ed Edoardo Bennato. Non sarà facile neanche per Gianni Ippoliti che diventerà Tony Effe mentre Tony Maiello si trasformerà in Tiziano Ferro.

Come seguire in diretta streaming Tale e Quale Show 2025

Rapper, artisti internazionali e big della musica italiana di ieri e di oggi saranno i protagonisti della nuova puntata di Tale e Quale Show 2025 che, come ogni settimana, potrà essere seguita sia in diretta televisiva che in streaming. In tv, lo show sarà trasmesso da Raiuno alle 21.30, al termine della puntata di Affari tuoi mentre alla stessa ora, su Raiplay, comincerà la diretta streaming.