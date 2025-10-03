Tale e quale show 2025 torna in onda oggi 3 ottobre su Rai 1 con la seconda puntata condotta da Carlo Conti: tutte le imitazioni. Chi sarà il vincitore?

Tutto pronto per la seconda puntata di Tale e quale show 2025 che torna in onda oggi, venerdì 3 ottobre, con nuove imitazioni e tanto divertimento. Al timone di una serata che potrebbe regalare delle emozioni inaspettate al pubblico ma anche agli stessi concorrenti ci sarà sempre Carlo Conti che anche quest’anno, insieme ai propri autori, è riuscito a mettere su un cast fatto di voci brillanti, ma anche di personaggi in grado di scatenare i social.

Benson Boone, chi è: è finita la storia con Maggie Thurmon/ Gli esordi e il successo con Beautiful Things

A commentare le performance ma anche a stilare le classifiche finali saranno il severissimo Cristiano Malgioglio, l’empatica Alessia Marcuzzi e l’ironico Giorgio Panariello. Questa sera, però, il conduttore della serata, Carlo Conti, chiederà anche l’opinione di Nino Frassica, ospite speciale della serata.

Andrea Riso, chi è il fidanzato di Giulia Provvedi / Un grande amore e una privacy davvero costante

Tale e quale show 2025 anticipazioni: le imitazioni della seconda puntata

C’è molta attesa per le imitazioni della seconda puntata di Tale e Quale Show 2025 che metteranno in evidenza quella che potrebbe essere la classifica delle scorse settimana. Al termine della prima puntata, la vittoria è andata a Tony Maiello con Sal Da Vinci. Sono stati bravissimi, tuttavia, anche Pamela Prati con la sua Noemi e Samuele Cavallo con Olly. Tra le imitazioni più attese di questa sera, invece, spicca quella di Antonella Fiordelisi che, dopo Gaia, dovrà trasformarsi in Dua Lipa, una delle artiste più amate nel mondo. Le Donatella, invece, dopo essere state Alessandra Amoroso e Serena Brancale, vestiranno i panni di Baby K e Giusy Ferreri mentre l’iconica Carmen Di Pietro oggi sarà Ambra Angiolini.

Giulio Fratini, chi è il fidanzato di Antonella Fiordelisi / "Uno degli Under 30 più influenti al mondo"

Prova complicata per Pamela Petrarolo che si trasformerà in Rita Pavone ma anche per Gabriele Cirilli e Flavio Insinna che, dopo aver dato vita all’insolito duetto tra Luciano Pavarotti e Lucio Corsi, questa sera, saranno Domenico Modugno e Giuliano Sangiorgi. Maryna interpreterà la voce di Anna Oxa mentre Samuele Cavallo si trasformerà in Benson Boone. Fred Bongusto, invece, sarà ricordato da Gianni Ippoliti mentre a chiudere le imitazioni saranno Tony Maiello che proverà a vincere ancora con Ed Sheeran e Peppe Quintale che dovrà vedersela con Achille Lauro.

Come vedere in diretta streaming Tale e Quale Show 2025

Per iniziare nel migliore dei modi il weekend, dunque, seguire la seconda puntata di Tale e Quale Show 2025 è la soluzione per regalarsi una serata spensierata, allegra, ricca di musica ma anche di divertimento. Tra un’esibizione e una battuta di Giorgio Panariello, infatti, non ridere sarà impossibile. Per seguire la serata, dunque, basta sintonizzare il televisore su Raiuno a partire dalle 21.30 o collegarsi al sito Raiplay per vedere la diretta streaming.