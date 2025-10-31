Tale e Quale Show 2025 torna in onda oggi con una nuova puntata ricca di esibizioni con Sergio Friscia come giudice speciale.

Il successo di Tale e Quale Show 2025 non si placa e, ogni settimana, continua a vincere la gara degli ascolti grazie ai concorrenti e alla giuria che regala sempre simpatici siparietti. Oggi, venerdì 31 ottobre 2025, Tale e Quale Show 2025 torna con una nuova puntata che vedrà Carlo Conti alla guida di una serata super emozionante e, soprattutto, ricca di musica. Come accade in ogni puntata, tutti i concorrenti, dopo una settimana di prove, si esibiranno rigorosamente dal vivo sotto lo sguardo dei vocal coach.

Chi è Annamaria, dama di Uomini e Donne/ Dopo Alessio Pili Stella, esce con Federico Mastrostefano

A giudicare tutte le esibizioni, poi, ci sarà l’inflessibile giuria che, dalla scorsa stagione, è composta da Cristiano Malgioglio, sempre più severo nei suoi giudizi, da Alessia Marcuzzi che non perde occasione per esaltare i miglioramenti dei concorrenti e, infine, da Giorgio Panariello che alterna giudizi severi ad altri più ironici. Questa sera, poi, i concorrenti dovranno sottoporsi anche al giudizio del quarto giudice Sergio Friscia.

Chi è Vincenza, dama di Uomini e Donne/ Primo appuntamento con Federico Mastrostefano

Tale e Quale Show 2025: le imitazioni della puntata del 31 ottobre

Dopo aver trionfato con la sua Christina Aguilera in ‘Hurt’, nella puntata di Tale e Quale Show 2025, Maryna si calerà nei panni di Serena Brancale mentre il secondo classificato Tony Maiello si trasformerà in Mahmood. Antonella Fiordelisi e Pamela Petrarolo che la scorsa settimana hanno ottenuto gli stessi punti, questa sera, daranno vita alle imitazioni rispettivamente di Clara e Fiorella Mannoia.

Missione davvero complicata, invece, questa settimana per Carmen Di Pietro che diventerà Boy George così come per Gabriele Cirilli e Flavio Insinna che, per il loro duetto impossibile, si trasformeranno in Frankenstein e Mercoledì Addams. Gianni Ippoliti, invece, sarà Peppino Di Capri mentre Le Donatella saranno Ditonellapiaga e Rettore. Samuele Cavallo, invece, proverà ad imitare Diodato mentre Peppe Quintale diventerà Barry Gibb.

Chi è Magda, dama di Uomini e Donne/ Sfogo contro Mario Lenti: "Che personaggio sei? Tieniti il regalo"

Tale e Quale Show 2025: come vedere in diretta streaming la puntata del 31 ottobre

Grande serata di musica e divertimento per il pubblico di Raiuno che, al termine della puntata odierna di Affari tuoi, a partire dalle 21.30, potrà cominciare a cantare e ballare sulle note dei brani che saranno interpretati dai concorrenti. Collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione, invece, sarà possibile vedere la puntata in diretta streaming.