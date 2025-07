Tale e Quale Show, cast stellare o cast flop? Spuntano Guenda Goria, Shaila Gatta e Maria Monsè: e il web si divide.

Tale e Quale Show 2025, la giuria e le ipotesi sui 21 nomi

Chi sono i nuovi concorrenti di Tale e Quale Show 2025? Torna a settembre la nuova stagione del programma di Carlo Conti e i fan impazzano per scoprire chi saranno coloro che si metteranno in gioco per interpretare i più grandi della musica. Al momento la giuria pare confermata: ci saranno Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, mentre ancora una volta il quarto giudice cambierà di settimana in settimana. Ma quello che interessa ai fan è proprio il nuovo cast, dato che Dagospia, Gabriele Parpiglia e Affari Italiani hanno fatto i primi nomi.

Nel cast di Tale e Quale Show 2025 ci sarà un’amatissima concorrente del Grande Fratello (e non solo lei), il fratello di un grande cantante e un ballerino ex insegnante di Ballando con le Stelle. Ma ora basta con i misteri e andiamo subito a scoprire i 21 nomi che popoleranno il talent a partire da settembre. Iniziamo con la super bomba: a Tale e Quale Show 2025 potrebbe partecipare anche il celebre parrucchiere dei vip Federico FashionStyle.

Tale e Quale Show 2025, Shaila Gatta nel cast? Tutti i nomi

Chi sono i nuovi concorrenti di Tale e Quale Show 2025? Carlo Conti sta per accoglierci con la nuova edizione del programma dove vip di ogni tipo si impegneranno per interpretare grandissimi cantanti imitandoli alla perfezione. Il cast di quest’anno, non ancora confermato, sembra fare già scintille. Ecco l’elenco anticipato da Ilvicolodellenews.it! Sabina Stilo, Mavi, Le Donatella, Jonathan Kashanian, Denny Mendez, Milena Miconi, Manuela Villa, Maria Monsè, Samuel Peron, Shaila Gatta, Guenda Goria, Peppe Quintale, Max Paiella, Giulia Ottonello, Gianni Ippoliti, Greta Manuzi, Marco Stabile, Pamela Petrarolo, Federico FashionStyle, Bernardo Cherubini, Federica Cifola. Intanto il pubblico sembra già diviso, soprattutto per la presenza dell’ex concorrente del Grande Fratello Shaila Gatta che ha già scatenato i fan del programma. E voi siete pronti per questa nuova avventura?