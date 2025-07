Chi sono i vip esclusi da Tale e Quale show dopo i provini delle scorse settimane? Diversi i bocciati: ecco chi non prenderà parte allo show

Una nuova edizione di Tale e Quale Show comincerà tra pochi mesi e i casting sono conclusi. Il cast del programma di Carlo Conti è stato già deciso: sono diversi i vip esclusi, alcuni dei quali sembrerebbero esserci rimasti anche molto male. Tra i concorrenti della prossima edizione ci sono Beppe Quintale, Antonella Fiordelisi e Samuele Cavallo, che già in passato hanno provato ad accedere al programma di Carlo Conti, venendo esclusi: in questa edizione, però, sono stati scelti come concorrenti e potranno salire sul palco per mostrare le loro qualità. Diversi, però, i vip esclusi. Di chi si tratta?

Partiamo innanzitutto da una conferma. Dalla scorsa edizione di Tale e Quale Show è stata confermata Carmen Di Pietro, showgirl che un anno fa ha fatto impazzire i telespettatori con delle imitazioni spesso simile all’originale. Carmen, inoltre, è un personaggio della tv molto amato: per questo le sue esibizioni sono state le più viste della scorsa edizione. Sono diversi, però, i vip che non potranno prendere parte a Tale e Quale Show perché sono stati bocciati ai provini. Ma di chi si tratta?

Ecco i vip esclusi per la nuova stagione di Tale e Quale Show

A rivelare i nomi dei vip bocciati a Tale e Quale Show è stato Gabriele Parpiglia. L’esperto di gossip ha confermato l’esclusione della ballerina ed ex Grande Fratello Shaila Gatta, ma non è l’unica. Bocciata anche Guenda Goria, Maria Monsé, Milena Miconi, Manuela Villa. Inoltre fuori Denny Mendez. Non ci saranno neppure Jonathan Kashanian e Samuel Peron. Anche Nadia Rinaldi, a quanto pare, avrebbe fatto i provini per Tale e Quale Show venendo esclusa. Non c’è conferma in merito a questa esclusione ma le parole dell’attrice sui social non lasciano spazio a dubbi: Nadia si è detta schifata da certe dinamiche che favoriscono sempre le stesse persone.