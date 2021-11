Tale e Quale Show Il Torneo 2021/ Diretta, concorrenti e vincitore: attesa per Virginio e Pago

Anticipazioni Tale e Quale Show 2021 – Il torneo

Questa sera, venerdì 19 luglio, va in onda alle 21.30 l’ultimo appuntamento dell’anno con “Tale e quale Show”, il varietà condotto da Carlo Conti. Per una sola serata, a differenza degli anni scorsi, i miglior protagonisti dell’undicesima edizione (terminata il 5 novembre con la vittoria dei Gemelli di Guidonia) sfideranno i migliori della decima in occasione di “Tale e Quale – Il Torneo”, in palio ci sarà il titolo di ‘Campione di Tale e Quale Show 2021’. Sul palco torneranno, nell’ordine della classifica finale: i Gemelli di Guidonia, Francesca Alotta, Deborah Johnson, Ciro Priello, Pierpaolo Pretelli, Dennis Fantina e Stefania Orlando. Dalla scorsa edizione, invece, arriveranno il vincitore Pago, Barbara Cola, Carolina Rey e Virginio. L’ultima edizione del Torneo è stata vinta da Lidia Schillaci, terza classificata dalla nona edizione di Tale e Quale Show.

Chi vincerà il Torneo di Tale e Quale Show 2021?

Grande suspence intorno alle imitazioni che i concorrenti porteranno sul palco degli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’. Ancora una volta a giudicare le esibizioni dei concorrenti ci sarà la giuria, composta dall’ormai leggendario trio: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Anche questa sera ci sarò un quarto giudice imitato. Per l’occasione si unirà alla giuria anche Antonella Clerici, che da venerdì prossimo, 25 novembre, torna in prima serata su Rai 1 per condurre la seconda edizione di The Voice Senior. Ma non sarà solo il voto della giuria a influenzare la classifica finale: ricordiamo che ogni concorrente ha la possibilità di dare la propria preferenza al collega più apprezzato. Il pubblico da casa può esprimere la propria preferenza tramite gli account Facebook e Twitter con l’hashtag #taleequaleshow: le tre esibizioni più ‘acclamate’ sui social porteranno ai tre interpreti rispettivamente 5, 3 e 1 punto. Chi sarà il ‘Campione di Tale e Quale Show 2021’?

