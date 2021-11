Tale e Quale Show non va in onda, perché?/ Spazio alla Nazionale Italiana

Tale e Quale Show non va in onda

Questa sera, venerdì 12 novembre, non ci sarà in consueto appuntamento con Tale e Quale Show. Il varietà condotto da Carlo Conti si è concluso settimana scorsa con la vittoria dei Gemelli di Guidonia. Stasera, infatti, la prima serata di Rai 1 è dedicata alla Nazionale Italiana, impegnata nella corsa verso il Mondiale in Qatar. Il calcio d’inizio di Italia-Svizzera è previsto alle 20.45, con collegamento dalle 20.30 subito dopo il Tg 1. Il racconto sarà a cura di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, con gli interventi da bordocampo di Alessandro Antinelli e le interviste di Aurelio Capaldi e Andrea Riscassi: in studio, invece, all’interno dello Stadio Olimpico di Roma, Paola Ferrari e Daniele Adani, che gestiranno presentazione, intervallo e post-partita.

Tale e Quale Show: il Torneo dei Campioni

Tale e Quale Show, però, tornerà in onda venerdì 19 novembre con una serata speciale dedicata al Torneo dei Campioni. A differenza degli scorsi anni, il Torneo durerà una sola puntata. La giuria sarà composta sempre da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio affiancati da un giudice a sorpresa (imitato). Ma chi parteciperà al Torneo di Tale e Quale Show? Ci saranno i vincitori di questa edizione I Gemelli di Guidonia e altri 6 concorrenti dell’edizione appena conclusa: Ciro Priello, Pierpaolo Petrelli, Stefania Orlando, Dennis Fantina, Francesca Alotta e Debora Johnson. Torneranno dalla precedente edizione: Pago, Barbara Cola, Carolina Rey e Virginio. Carlo Conti torna a gennaio con 4 puntate di Tali e Quali con le imitazioni della gente comune.

LEGGI ANCHE:

