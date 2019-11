Tale e Quale Show oggi non va in onda, perché?/ Venerdì il torneo di persone comuni

Il torneo dei campioni di Tale e Quale Show si è concluso la scorsa settimana con la vittoria di Antonio Mezzancella. Dopo una pausa che lo vedrà saltare per questa sera, lo show condotto da Carlo Conti torna con una puntata speciale “Tali e Quali” con cui Rai1 darà spazio a personaggi comuni che gareggeranno a suon di imitazioni. La serata verrà tramessa il prossimo venerdì 22 novembre, alle 21,20 su Rai1, in diretta dagli studi Rai Fabrizio Frizzi. Attualmente la Rai non ha comunicato particolari dettagli in merito ma, per quanto riguarda la giuria, dovrebbero essere confermati Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Al fianco dei tre giurati però, ci saranno altri tre volti noti del mondo dello spettacolo: Antonella Clerici, chiamata a rapporto insieme a Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada.

Tale e Quale Show torna la prossima settimana

Durante il torneo dei Campioni di Tale e Quale Show, oltre al primo posto di Antonio Mezzancella, al secondo si è classificata Lidia Schillaci. Terzo posto per Francesco Monte, quarta Jessica Morlacchi, quinta Roberta Bonanno, sesto Agostino Penna, settima Alessandra Drusian, ottava Tiziana Rivale, nono Giovanni Vernia, decimo Massimo Di Cataldo e 11esimi a parimerito Davide De Marinis e Vladimir Luxuria. Il vincitore, intervistato da La Nazione, ha svelato come è arrivato al programma di Carlo Conti: “Cantavo anche da piccolo. Poi ho imparato a suonare la chitarra e il piano da autodidatta. La vena artistica è esplosa a 19 anni: il primo debutto da animatore in un villaggio turistico. Quando sono tornato a Perugia ho continuato a esibirmi come cantante di pianobar, ai matrimoni, alle feste, qualche comparsata a Domenica in. Nel 2004 ho vinto il festival di Castrocaro e l’anno dopo ho partecipato a Sei un mito con l’imitazione di Ruggeri. Le esperienze in radio per le emittenti M2O, Radio due e Radio Deejay. La svolta è arrivata con Tu Sì Que Vales e da lì si sono aperte anche le porte di Tale e Quale Show”. Il torneo delle persone comuni di Tale e Quale Show, vi aspetta sabato 22 novembre su Rai1.

