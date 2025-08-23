Perché Francesco Paolantoni non sarà nella nuova edizione di Tale e Quale Show? Il rumor

Qualche giorno fa, Carlo Conti ha svelato i concorrenti ufficiali della nuova edizione di Tale e Quale Show, che partirà il prossimo autunno su Rai 1. Il cast di quest’anno è davvero stellare: Carmen Di Pietro, Le Donatella, Antonella Fiordelisi, Maryna (Marina Valdemoro Maino), Pamela Petrarolo, Samuele Cavallo, Gianni Ippoliti, Tony Maiello, Peppe Quintale e la coppia inedita formata da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli. Insomma, una lista di nomi che promette regalarci grandi sorprese.

Francesco Paolantoni sfila in boxer e pelliccia sul lungomare di Napoli: foto virali/ La promessa mantenuta

In particolare, ad attirare l’attenzione è stata la presenza di Cirilli al fianco di Insinna. Difatti, l’attore comico aveva gareggiato più volte in coppia con Francesco Paolantoni, dando vita a un duo amatissimo che, con le loro esibizioni esilaranti, ha regalato momenti indimenticabili. Questa volta, invece, Paolantoni non è stato annunciato tra i concorrenti, lasciando in tanti basiti. Ma, stando ad un’indiscrezione riportata da Deianira Marzano, c’è una ragione precisa dietro l’assenza del comico napoletano. A quanto pare, Francesco parteciperà ad un altro noto reality: Pechino Express.

Gabriele Cirilli, chi è: la scuola di Proietti e il successo/ Con la moglie Maria fin dai tempi della scuola

Francesco Paolantoni rinuncia a Tale e Quale Show per un altro reality? L’indiscrezione

“Paolantoni e Izzo in coppia a Pechino Express. L’ha detto Paolantoni ad una serata a Foggia”, si legge nel messaggio di una follower condiviso da Deianira Marzano su Instagram. Dunque, stando ad una testimone, sarebbe stato lo stesso Paolantoni a confermare la sua partecipazione al programma targato Sky, sebbene non ci sia ancora stato alcun annuncio ufficiale. Al che, un altro utente ha subito scritto all’esperta di gossip: “Ecco perché allora a Tale e Quale Show ci sarà Flavio Insinna insieme a Cirilli”. Sarà davvero così? A questo punto, non resta che attendere per scoprire il cast di Pechino Express 2025.