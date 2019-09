Tale Quale Show 2019, Pagelle 1a puntata/ Lidia Schillaci, vittoria netta con Lady Gaga

Pagelle Tale Quale Show 2019: Lidia Schillaci vincitrice prima puntata

Lidia Schillaci ha vinto la prima puntata di Tale Quale Show 2019 con un’esibizione eccezionale. La concorrente palermitana ha interpretato e imitato al meglio delle sue possibilità Lady Gaga. Una performance credibile e coinvolgente, che le ha permesso di vincere a mani basse la prima puntata, stracciando gli altri dodici concorrenti in gara. E’ dunque inevitabile che la Schillaci svetti nelle nostre pagelle post puntata, grazie ad una performance straordinaria ed un percorso di prestigio nel mondo della musica che la candida come una delle grandi favorite alla vittoria del programma. Lidia Schillaci, infatti, vanta nel suo repertorio delle collaborazioni con Eros Ramazzotti, Max Pezzali e Elisa. E’ andata alla grande per la palermitana, soprattutto da un punto di vista canoro. Anche la mimica e l’abbigliamento, ovviamente, hanno fatto la loro parte ma Lidia Schillaci si è fatta apprezzare soprattutto per le sue capacità vocali.

Tale Quale Show 2019, Sara Facciolini flop con Baby K

Non era facile portare sul palco Baby K, come ammesso dalla stessa cantante intervenuta a sorpresa in veste di ospite di Tale Quale Show 2019. Sara Facciolini ha fatto del suo meglio per imitarla degnamente ma la sua prima esibizione a è stata da dimenticare. Troppo distante vocalmente dalla Baby K a cui siamo abituati, più credibile invece dal punto di vista mimico. Non benissimo anche Francesco Monte, nei panni del campione di Sanremo, Mahmood. L’ex concorrente del Grande Fratello è stato abbastanza fedele nelle movenze, ma poco convincente dal punto di vista dell’interpretazione di ‘Soldi’. Ciononostante è riuscito a stare alla larga dai bassifondi della classifica finale. Sul web però non sono mancate le critiche all’esibizione, ai più è apparsa goffa e macchinosa. Vedremo se Monte riuscirà a riscattarsi nella prossima puntata con l’imitazione di Tommaso Paradiso.

Tale Quale e Show 2019, le altre esibizioni

Tra le piacevoli sorprese di Tale Quale Show la simpatica Flora Canto, che ha egregiamente interpretato un medley di Cristina D’Avena. E’ piaciuto non poco Davide De Marinis, nell’imitazione del mitico Gianni Morandi. Soprattutto Vincenzo Salemme ha voluto premiare la prova del concorrente, elogiandolo con convinzione. A chi non è andata bene è l’attore e doppiatore Francesco Pannofino, impegnato nel difficilissimo compito di imitare Barry White. Il concorrente ha dato il massimo ma nel corso della prova la sua vera voce ha contrastato un’imitazione di per sé già molto complessa. I giudici sono stati benevoli nella valutazione, ma al momento di stilare la classifica lo hanno relegato sul fondo. Dunque per Francesco Pannofino è iniziata in salita l’avventura a Tale Quale Show, ci aspettiamo però una ripresa la prossima settimana nella seconda puntata.



