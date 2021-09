Tale quale Show 2021, classifica e pagelle 2a puntata/ Nargi e Parietti quasi terrificanti

Non ci siamo di certo annoiati nella seconda puntata di Tale e quale Show 2021. Tra siparietti esilaranti e trasformazioni choc, lo show è arrivato al traguardo in un battito di ciglia. Tanti top e alcuni flop nelle pagelle del giorno dopo, dove lo scettro di peggiore è difficilmente assegnabile. Alba Parietti e Federica Nargi, a nostro avviso, sono state le due concorrenti più “lontane” dai loro personaggi.

La prima doveva interpretare Damiano dei Maneskin, la seconda Baby K. E mentre per la dolce moglie di Alessandro Matri il compito era potenzialmente fattibile e alla portata, molto più complicata era la missione della Parietti. In entrambi casi è andata malissimo. Cristiano Malgioglio ha definito la Parietti “terrificante”, mentre sulla Nargi ha sorvolato per non infierire. E ha fatto bene. Voto 4 ad entrambe.

Tale e quale Show, pagelle 2a puntata: Biagio Izzo in fondo alla classifica

Anche Biagio Izzo, nei panni di Nino D’Angelo, non se l’è cavata benissimo. Ma grazie alla sua napoletanità è riuscito perlomeno a rendere l’interpretazione leggermente più credibile delle attese, nonostante il trucco un po’ troppo carico. Voto 5,5. Non ci ha convinto nemmeno Dennis Fantina, nelle vesti di Claudio Baglioni. Musicalmente parlando nulla da dire, ma come imitazione più ombre che luci. Voto 6.

Sufficienza piena a Stefania Orlando nei panni di Donatella Rettore, che l’ha poi promossa in un breve video collegamento a sorpresa. Bravino Pierpaolo Pretelli in Sangiovanni, molto meglio degli sconcertanti filmati delle prove (6,5). Saliamo di livello con Ciro Priello e Deborah Johnson, rispettivamente in Mina e Tina Turner. Voto 7.

Tale e quale Show, pagelle 2a puntata: i primi della classe sono i Gemelli di Guidonia

Credibili e affascinanti i Gemelli di Guidonia nella loro interpretazione dei Bee Gees. Vincono ancora la puntata e nulla da contraddire sulla classifica. Sul podio ci sono anche Francesca Aleotta e Simone Montedoro con Liza Minnelli e Franco Califano. Se dovessimo scegliere a chi assegnare il secondo posto, probabilmente, lo attribuiremo a Simone Montedoro, ben calato nella parte sotto ogni punto di vista. Voto 7,5 per il concorrente, lo stesso punteggio della Minnelli. Ai primi della classe, i Gemelli di Guidonia, diamo invece un 8,5. Vedremo se qualcuno, nella prossima puntata, riuscirà a spodestarli dalla vetta della classifica.

