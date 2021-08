“Talebani in Afghanistan? Popolo felice”/ Ex 007 Pakistan: “I corrotti tremano…”

Dopo la presa di potere in Afghanistan da parte dei talebani, sulle colonne del quotidiano “La Stampa” ha rilasciato un’intervista il generale Asad Ahmed Durrani, già direttore dell’Inter-Services Intelligence (Isi) – i servizi segreti pachistani – ed ex direttore dell’intelligence militare dell’esercito di Islamabad. L’uomo ha dichiarato: “Sapevamo che i talebani sarebbero entrati velocemente a Kabul e da parte del Pakistan non vi sarà nessun ostruzionismo. Le masse saranno felici con loro alla guida del Paese. A preoccuparsi sono per lo più i corrotti e le classi privilegiate che saranno private del loro bottino e della loro influenza per sfruttare i poveri”.

Di fatto, Durrani ha ammesso che l’ascesa talebana era attesa e si sapeva che sarebbe avvenuta con tempistiche alquanto celeri, poiché il progetto Afghanistan così come era stato concepito dagli americani e dalla Nato era fallito da molti anni. “Quello che è accaduto può essere considerato una lezione che rimarrà scritta nei libri di storia – ha aggiunto –. L’unica cosa che può sorprendere è il modo in cui i talebani sono riusciti a ottenere il controllo del Paese, ovvero minimizzando gli sforzi. Non hanno aviazione e l’azione diplomatica, intesa come capacità di coinvolgimento della popolazione, ha permesso una penetrazione più agile in molte aree”.

EX 007 PAKISTAN: “TALEBANI IN AFGHANISTAN? LE CLASSI PRIVILEGIATE ORA HANNO PAURA”

Secondo l’ex 007, da parte del Pakistan non si registrerà alcun atteggiamento ostile nei confronti del (ri)nascente emirato islamico in Afghanistan: “Non sarà compiuta nessuna azione di ostruzionismo, a meno che non diventino complici di azioni ostili commesse da qualcun altro – ha asserito su ‘La Stampa’ -. In questo senso, è ovvio che il Pakistan prenderà le distanze, come è successo dopo l’11 settembre, motivo per il quale siamo diventati un bersaglio dei talebain stessi anche all’interno del Paese con quel movimento di protesta che è poi sfociati qualche anno dopo nel Tehrik-i-Taliban Pakistan (Ttp)”.

Alla domanda su presunti legami tra ambienti dell’Isi e i talebani, Durrani ha riferito che qualche volta gli interessi possono coincidere, ad esempio quando c’è stata l’invasione sovietica, ma il lavoro dell’intelligence è “tenere i contatti aperti con tutti, anche col diavolo. Ancora di più con un movimento che era chiaro avrebbe prevalso”. Invece, sulle promesse di fermare il traffico della droga e di non ospitare formazioni terroristiche e di amnistiare gli avversari politici, l’ex capo dei servizi segreti di Islamabad ritiene che sia il messaggio giusto, in quanto “è la strada che i talebani devono percorrere per dimostrare di essere diversi rispetto a quelli di venti anni fa e di essere una leadership capace di governare tutto il Paese e in grado fare business col resto del mondo”.



