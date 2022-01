Tali e Quali 2022, 1a puntata/ Diretta, concorrenti e vincitore: Biagio Izzo quarto giudice

Tali e Quali 2022: anticipazioni e diretta prima puntata 8 gennaio

Dopo il grande successo ottenuto con Tale e quale show 2021 che ha decretato la vittoria dei Gemelli di Guidonia, Carlo Conti torna in onda oggi, sabato 8 gennaio, in prima serata su Raiuno, con Tali e Quali 2022, il varietà dedicato ai talenti non professionisti che avranno la possibilità di esibirsi su un palco importante come quello degli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma. Per Carlo Conti, quella di questa sera, sarà una sfida importante. Per vincere la gara degli ascolti, infatti, il conduttore toscano dovrà battere Maria De Filippi che torna in onda oggi con la prima puntata della nuova edizione di C’è posta per te.

Tali e quali farà compagnia ai telespettatori di Raiuno per quattro serate. Le esibizioni previste sono 42 e saranno divise tra i quattro appuntamenti. Al termine di ogni puntata sarà decretato un vincitore. Nella quarta ed ultima puntata, i vincitori di puntata torneranno ad esibirsi per sottoporsi ad una nuova votazione per decretare il vincitore assoluto.

I concorrenti di Tali e quali Show 2022

Sul palco di Tali e Quali 2022, si esibiranno studenti, operai, parrucchieri,i draulici, professoresse, camerieri, infermiere, barist professionisti, pensionati, pronti a mettersi in mostra davanti alla giuria che sarà composta sempre da Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. Dopo aver inviato la propria candidatura ed essere stati scelti, 42 talenti non professionisti si esibiranno dal vivo trasformandosi nei propri idoli.

Ci sarà, così, una parrucchiera che si trasformerà in Mina o un geometra “Tale e Quale” a Vasco Rossi. Ci saranno anche “cover band” di studenti identici ai Beatles o agli Abba. Tutti i concorrenti saranno preparati dai “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la “actor coach” Emanuela Aureli.

Il quarto giudice e l’ospite speciale

Come a Tale e Quale show 2021, anche la giuria di Tali e Quali 2022 avrà un quarto giudice diverso in ogni puntata. Dalle indiscrezioni, pare che il quarto giudice della prima puntata del varietà di Tali e Quali sarà Biagio Izzo, indiscusso protagonista dell’ultima edizione di Tale e Quale Show.

Inoltre, il pubblico di Raiuno potrebbe essere piacevolmente sorpreso dalla presenza in studio dei Gemelli di Guidonia che, con il loro talento, hanno conquistato tutti. Carlo Conti e tutta la squadra di Tali e Quali, dunque, promettono una serata divertente e leggera.

