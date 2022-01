Tali e Quali 2022, 2a puntata/ Diretta e vincitore: Ivano sarà Vasco Rossi

ANTICIPAZIONI TALI E QUALI DELLA PUNTATA 15 GENNAIO 2022

Si terrà questa sera la seconda puntata del nuovo show firmato Rai Uno e condotto da Carlo Conti, leggasi Tali e quali. Per chi non sapesse di cosa si tratta e non abbia visto la prima puntata in onda la scorsa settimana, si tratta di un programma molto simile a Tale e quale show, di fatto uno spinoff, ma a differenza di quest’ultimo ad imitare i cantanti non sono personaggi famosi e dello spettacolo, ma semplici sconosciuti.

Così come per Tale e quale, inoltre, anche Tali e quali è presente una giuria, composta da nomi di spicco, leggasi Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi, Giorgio Panariello, con l’aggiunta di un quarto giudice a sorpresa per ogni puntata. Questa sera, per la puntata del 15 gennaio 2022, si alterneranno sul palco degli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma, grandi big della musica internazionale e nostrana, da Shakira a Noemi, passando per Elisa, Mario Biondi, la mitica Orietta Berti, quindi il Trio Lescano, e ancora Vasco Rossi, Giuliano Sangiorgi, gli Abba, Ultimo e Renato Zero.

TALI E QUALI: I CONCORRENTI E LE IMITAZIONI

Per quanto riguarda proprio l’imitazione di Renato Zero, nella puntata di oggi sarà affidata a Daniele, mentre Vittoria Innacone, concorrente originaria del Molise, dovrà imitare Noemi. Stando a quanto comunicato in via ufficiale dalla Rai, inoltre, Le Signorine, leggasi Benedetta Nistri, Claudia Cecchini, Lucia Agostino, saranno il Trio Lescano, mentre Ivano Passarello, concorrente palermitano considerato un vero e proprio sosia del Blasco, sarà appunto Vasco Rossi. Ascolteremo inoltre Antonio Delle Donne anche se non sapremo ancora cosa proporrà con esattezza. Come accaduto nella prima puntata, e così come per quelle future, tutti i concorrenti saranno seguiti dal team di professionisti presi direttamente da “Tale e Quale Show”, leggasi coreografi, parrucchieri, truccatori, e ovviamente dai “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e dalla “actor coach” Emanuela Aureli. Non ci resta quindi che attendere questa nuova seconda interessante puntata di Tali e Quali, ricordandovi che il primo “capitolo” era stato vinto da Igor Minera, che aveva convinto la giuria interpretando alla grande Claudio Baglioni.

COME VEDERE TALI E QUALI IN DIRETTA TV VIDEO E STREAMING

La seconda puntata di Tali e Quali 2022, che giunge dopo un esordio che ha avuto la meglio in termini di ascolti addirittura su un programma “classicone” come C’è posta per te, sarà visibile questa sera dalle ore 21:25. Per seguire lo show vi basterà collegarvi in diretta sul primo canale, Rai Uno, e godervi appunto lo spettacolo.

In alternativa vi ricordiamo anche la possibilità di seguire Tali e quali anche in diretta tv video streaming, ovvero, attraverso il sito dedicato, RaiPlay.it, selezionando poi Rai Uno, oppure attraverso l’applicazione apposita, disponibile in forma gratuita, sia per sistemi operativi Android quanto iOS. Chi non potesse seguire la trasmissione in diretta, potrà eventualmente accontentarsi della replica, prevista su RaiPlay pochi minuti dopo la chiusura della puntata.

