Tali e quali 2023, 1a puntata/ Diretta e vincitore: torna lo show di Carlo Conti

Anticipazioni Tali e quali 2023, 1° puntata in onda il 7 gennaio

Carlo Conti, per alcune settimane, conquista il sabato sera di Rai1 con l’atteso debutto di Tali e quali 2023. La versione ‘non Vip’ del programma torna infatti in tv con la sua terza edizione e saranno numerosissimi i concorrenti a gareggiare. Trattasi ovviamente di concorrenti non professionisti né facenti parte del mondo dello spettacolo, ma di persone comuni che si sono particolarmente distinte per le proprie doti imitative e che il conduttore ha deciso di arruolare nel cast.

La terza stagione di Tali e quali prevede ben 5 puntate, un prolungamento importante rispetto alle precedenti due edizioni. Si comincia con il debutto di sabato 7 gennaio 2023 e, alla base dello show, rimangono le imitazioni dei più celebri esponenti della musica italiana ed internazionale. I ‘nip’ si sottoporranno al miglior trucco e parrucco per risultare il più possibile somiglianti ai personaggi da interpretare e, ovviamente, avranno al loro fianco i maestri di canto e ballo per migliorare le proprie doti imitative.

Tali e quali 2023, giuria confermata e i primi ospiti

La nuova edizione di Tali e quali non subirà significativi stravolgimenti nel cast. Confermatissimo in giuria il trittico di grande successo composto da Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello, cui si aggiunge, di puntata in puntata, un altro giurato ospite d’eccezione. Per la serata di debutto del 7 gennaio, Carlo Conti ha pensato a ben due giurati in più, stando all’anteprima riportata da TvBlog: Alessia Marcuzzi (che presto andrà in onda con il nuovo show di Rai2 Boomerissima) e un “tale e quale” ad Adriano Celentano.

Tornano in teatro anche due grandi protagonisti dell’ultima edizione di Tale e quale show, i divertentissimi Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni. Il duo si esibirà al pari delle altre coppie, partecipando alla gara a tutti gli effetti. Alla finalissima accederanno 10 concorrenti (i migliori 2 di ogni puntata, più i primi due classificati dell’edizione dello scorso anno) cui si aggiungeranno i due formidabili comici.

Diretta Tali e quali 2023: come vederlo in streaming e tv

Tali e quali show sbarca in prima serata su Rai1 a partire da sabato 7 gennaio 2023 e se la vedrà con un altro atteso debutto: il ritorno di C’è posta per te su Canale5. Carlo Conti contro Maria De Filippi: chi vincerà la prima sfida degli ascolti?

Intanto, per chi fosse impossibilitato ad assistere allo show delle imitazioni in tv, la puntata è disponibile in streaming anche su Raiplay. Clicca qui per non perdertela.











