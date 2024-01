Tali e quali 2024, 1^ puntata/ Diretta, vincitore e classifica: imprevisto per Giorgio Panariello

Diretta Tali e quali 2024: commento live prima puntata 13 gennaio 2024

La gara a Tali e Quali 2024, show di Carlo Conti, continua con la 3^ concorrente Yoly Garcia, 34 anni di origine cubana che vive a Firenze. Imita Rihanna nel brano che la rese celebre in tutto il mondo Umbrella. La somiglianza fisica e vocale c’è anche se manca la potenza della cantante delle Bahamas. Per Giorgio Panariello è ‘molto brava e convincente’ mentre Cristiano Malgioglio non la trova per nulla simile. A questo punto, però, c’è stato un colpo di scena clamoroso: Giorgio Panariello ha rischiato di soffocare mangiando un biscotto dal cappello molto scenografico di Cristiano Malgioglio. Risolto l’imprevisto si passa al quarto concorrente.

A Tali e Quali 2024 il quarto concorrente a scendere in pista è Rinaldo Spinnozi che veste i panni di Gaetano Curreri degli Stadio, in un dei brani più noti della band Acqua e Sapone. La voce è identica e la giuria è tutta compatta nel ritenerlo davvero molto bravo. Spazio poi al ritorno di Gabrielle Cirilli e Francesco Paolantoni, con le loro imitazioni, il due si è esibito nei panni di Ivana Spagna ed a sorpresa è comparsa l’originale! I tre hanno dato vita ad un inedito medley dei suoi brani più famosi. (Agg. di Liliana Morreale)

Tali e Quali 2024, Maria De Filippi è il quarto giudice: si tratta di Vincenzo De Lucia

Carlo Conti è ritornato ad animare i sabato sera di Rai1 con Tali e Quali 2024 spin-off di Tale e Quale Show. Dopo le presentazioni di rito e l’elenco dei giurati Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello, il conduttore ha annunciato il quarto giudice ovvero Maria De Filippi. Ovviamente, essendo la vera non solo volto Mediaset ma anche in onda in questo momento su Canale 5 con C’è posta per te si tratta del bravissimo imitatore Vincenzo De Lucia che infatti esclama: “È stato piacevole scoprire che ho il dono dell’ubiquità stasera e comincio a capire perché mi chiamo Maria.”

Maria De Filippi a Tali e Quali 2024, ovvero Vincenzo De Lucia ha detto solo poche battute perché subito dopo Carlo Conti ha presentato la prima concorrente, la 32enne Sara Mannea che si è esibita in Mon Amour di Annalisa, pochissima la somiglianza con l’originale sia fisica che vocale. Eccessivamente buona Loretta Goggi: “Intonatissima e con la voce molto somigliante.” Più sincero Cristiano Malgioglio: “Annalisa ha la voce chiara e pulita…la tua imitazione era un po’ pallida”. Si passa poi al secondo concorrente, Vincenzo Imparato, napoletano che interpreta il suo idolo Gigi D’Alessio con Non dirgli mai, voce praticamente identica tanto da meritarsi una standing ovation. Ed infatti Giorgio Panariello ha ammesso: “Esteticamente non ci sei diventato ma la voce… è impressionante, sembravi proprio lui.” (Agg di Liliana Morreale)

Tali e Quali 2024: anticipazioni e diretta prima puntata

Dopo il grande successo ottenuto con l’ultima edizione di Tale e Quale Show, oggi, sabato 13 gennaio, in prima serata, Carlo Conti torna a fare compagnia ai telespettatori con la nuova edizione di “Tali e Quali“, lo show dedicato alle imitazioni con concorrenti non professionisti che abbandonano momentaneamente la propria vita lavorativa per trasformarsi nei grandi artisti della musica italiana e internazionale. Squadra che vince non si cambia e, così, in giuria, tornano Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello più un quarto giudice a sorpresa.

I protagonisti indiscussi di Tali e Quali sono i concorrenti, ma come vengono scelti? «Ci arrivano le esibizioni via mail. Facciamo una prima scrematura dei concorrenti guardando le migliori e osservando con attenzione che cantino davvero loro e non usino l’autotune. Quelli selezionati poi li ricontattiamo con una videochiamata e li facciamo cantare a cappella, e lì non si può mentire. Ne vedrete dieci in ogni puntata, per un totale di 40. I vincitori delle quattro puntate si scontreranno poi nella finale», le parole di Carlo Conti a Tv, Sorrisi e Canzoni.

I concorrenti di Tali e quali 2024

Ma chi sono i concorrenti di Tali e Quali 2024? Dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma, una casalinga si trasformerà in Gianna Nannini e un operaio diventerà Ligabue e poi professoresse, camerieri, infermiere, baristi. Oltre ad esibirsi, i concorrenti racconteranno quella che è la loro vita svelando le passioni e le inclinazioni. Le esibizioni saranno suddivise nelle quattro puntate del programma e ogni puntata avrà il suo vincitore. Nell’ultima puntata, inoltre, ci sarà una supersfida tra i vincitori di tutte le puntate.

Tutte le esibizioni saranno dal vivo e i concorrenti portano sul palco l’esibizione del provino dopo essersi preparati con i vocal coach” come Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci, Antonio Mezzancella, l’“actor coach” Emanuela Aureli. Oltre alle esibizioni dei concorrenti in gara, poi, ci sarà spazio anche per quella di Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli.

Come vedere in diretta streaming Tali e Quali 2024

La nuova edizione di Tali e Quali debutta ufficialmente questa sera e lancia la sfida a C’è posta per te di Maria De Filippi. Lo show di Carlo conti può essere seguito in diretta televisiva su Raiuno, ogni sabato, alle 21.30 e in diretta streaming su Raiplay dove è possibile rivedere anche le singole esibizioni in un momento successivo alla messa in onda in tv.











