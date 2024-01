TALI E QUALI 2024, 2a PUNTATA/ Diretta, vincitore, classifica: Maria Pizzo come Aretha Franklin, che voce!

Diretta Tali e quali 2024: commento live seconda puntata 20 gennaio 2024

Altra carrellata di esibizioni e aspiranti concorrenti e Tali e quali 2024, oltre alla partecipazione speciale di Leonardo Pieraccioni. L’attore toscano è ospite di Carlo Conti per promuovere il suo nuovo film ‘Pare parecchio Parigi’ e lo fa con una gag che coinvolge Cristiano Malgioglio. Dopo la pubblicità è il momento di riprendere la gara e conoscere la nuova concorrente: ecco Maria Pizzo, imitatrice di Aretha Franklin.

Giorgio Panariello rischia di soffocare a Tali e Quali 2024: "Datemi dell'acqua"/ Carlo Conti blocca lo show

“Questa performance la dedico a mio padre, perché a lui devo tutto”, dice Maria Pizzo prima di scendere in pista e mettersi alla prova con il celebre brano You make me feel. I giudici indossano le cuffie per sentire, ma non vedere. Noi invece ci godiamo la prova integralmente: voce grandiosa di Maria Pizzo. C’è sicuramente grande talento e lo si intuisce già in apertura… (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Francesca Vaccaro, moglie Carlo Conti/ Il conduttore: "ci unisce la semplicità. Ci piacciono le stesse cose"

Tali e quali 2024, Shany si trasforma in Fabrizio de Andrè

Le Spice4ever sono le Spice Girls a Tali e quali 2024. “Sono loro ad aver scelto noi”, ironizzano prima di salire sul palco le cinque ragazze. Il quintetto funziona, grande energia sul palco, ritmo e tono. Malgioglio trova il pelo nell’uovo in un’esibizione oggettivamente buona. “Sono state molto brave”, conferma la Goggi. Siamo d’accordo con Loretta. Shany Martin, attore e musicista, omaggia Fabrizio de Andrè con un’imitazione a cui tiene molto.

L’esibizione, effettivamente, è degna di grande considerazione così come le movenze del concorrente. Manca però qualcosa… o più semplicemente Faber è unico e inimitabile. “La voce l’hai fatta identica”, dice Panariello. Non è l’unico ad essere rimasto piacevolmente colpito da Shane. Malgioglio racconta un suo aneddoto e ringrazia De Andrè per aver creduto in lui: “Sono felice ed emozionato, quando lo sento mi emoziono…”. Poi promuove l’esibizione. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

TERESA MAGNI, CHI È COMPAGNA LEONARDO PIERACCIONI/ Lui "Bella e brava, ma come attrice..."

Malgioglio stronca l’imitatore di Vasco Rossi

Floriana Ferro vuole essere Cristina Aguilera a Tali e quali 2024. “Ho capito di voler fare questo nella vita, quando con mia sorella volevamo cantare le hit del momento”, racconta la seconda concorrente, che è un insegnante di canto. “Sono sicura che prima di entrare in ascensore avrò paura, ma sono decisa di trasmettere la mia passione per la musica”, dice Floriana. Ed eccola sul palco di Tali e Quali 2024. Il commento di Cristiano Malgioglio la dice lunga sull’esibizione di Floriana: “Ho sentito solo grandi strilli… ma è stato un bellissimo karaoke”.

Enzo Serio, terzo concorrente di Tali e quali 2024, vuole imitare il grande Vasco Rossi: ci riuscirà? “Mi ha salvato nei momenti più difficili, devo tutto alla sua musica…”, dice Enzo. Il concorrente canta il brano Ogni Volta. Fin qui la migliore imitazione, forse. Malgioglio infatti non è d’accordo e lo stronca. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Andrea Cecconi come Max Pezzali a Tali e quali 2024

Dopo una veloce carrellata di aspiranti concorrenti di Tali e Quali, ecco il primo gareggiante della serata. Si chiama Andrea Cecconi, viene dal Veneto e dovrebbe essere uguale a Max Pezzali. “Sono sposato, lavoro in banca… tutti vorrebbero che io cantassi, a volte lo faccio, altrimenti faccio solo il sorriso di Max Pezzalli. Il canto mi ha accompagnato fin da bambino, poi il primo palco a diciott’anni…”, racconta il concorrente prima di entrare in studio.

L’impatto c’è tutto: visivamente siamo molti vicini, Andrea è somigliante a Max Pezzali. Il canto: un po’ incerto nella prima strofa di Come mai, ma comunque credibile. “Sembri un Pezzali che si è mangiato gli 883”, dice Panariello tra le risate generali. Opinioni comunque positive per Andrea Cecconi, che ha rotto il ghiaccio con più luci che ombre. E’ mancato solo l’effetto wow… (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Il gradito “ritorno” dei ripetenti a Tali e quali 2024

Tutto pronto per la seconda puntata di Tali e quali 2024, un appuntamento che anche questa sera seguiremo insieme in diretta. Anticipazioni scarne anche nel primo collegamento con Carlo Conti, come sempre ammaliato dall’atmosfera del pubblico in studio. Quel che però sappiamo, sono le imitazioni con cui dovranno fronteggiarsi i concorrenti. A salire sul palco saranno gli aspiranti sosia di Aretha Franklin, Christina Aguilera, Dua Lipa, Fabrizio De André, Gianni Morandi, Iva Zanicchi, James Blunt, Spice Girls, Max Pezzali e Vasco Rossi.

Tra i graditi “ritorni”, quello di Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni. I due ripetenti, ormai, fanno parte del cast dalla prima edizione e anche questa sera ci regaleranno momenti di grande spasso. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Tali e Quali 2024, anticipazioni 2a puntata del 20 gennaio: Leonardo Pieraccioni ospite

Questa sera, sabato 20 gennaio 2024, in diretta da Rai 1, va in onda la seconda puntata di Tali e Quali. Il programma condotto da Carlo Conti torna con una nuova sfida dedicata alle persone ‘non noti’, che si esibiscono sul palco imitando un cantante in un suo brano. Il migliore tra i concorrenti in gara, dieci anche in questa seconda puntata, verrà proclamato vincitore. A giudicare le esibizioni come sempre la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio affiancati da un quarto giudice a sorpresa. Ospite speciale della serata è Leonardo Pieraccioni.

A seguire e preparare al meglio i concorrenti di Tali e Quali 2024 sono come sempre o “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la “actor coach” Emanuela Aureli. Gli arrangiamenti sono invece curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

Tali e Quali 2024, chi sono i concorrenti della seconda puntata?

Ma chi si sfiderà nella seconda puntata di Tali e Quali 2024? Nell’appuntamento del 20 gennaio saranno ancora dieci i concorrenti a sfidarsi per un posto in finale. Al termine della serata l’insieme delle votazioni porterà ad una classifica. Il primo classificato sarà il vincitore di puntata che, come Clelia Cicero, che ha imitato Edith Piaf e ha vinto nella prima puntata, accederà di diritto alla finale, che, ricordiamo, si giocherà il 3 febbraio in coda all’ultima sfida tra nuovi concorrenti.

Tra i concorrenti della seconda puntata troviamo una casalinga che imiterà Iva Zanicchi, un pensionato che si trasformerà in Gianni Morandi, un’insegnante, un impiegato, un arredatore e molti altri che verranno svelati nel corso della serata.

Come vedere in diretta streaming Tali e Quali 2024

La nuova edizione di Tali e Quali debutta ufficialmente questa sera e lancia la sfida a C’è posta per te di Maria De Filippi. Lo show di Carlo conti può essere seguito in diretta televisiva su Raiuno, ogni sabato, alle 21.30 e in diretta streaming su Raiplay dove è possibile rivedere anche le singole esibizioni in un momento successivo alla messa in onda in tv.











© RIPRODUZIONE RISERVATA