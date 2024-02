Tali e quali 2024, 4a puntata/ Diretta, classifica, vincitore: i ripetenti Paolantoni e Cirilli si scatenano!

Diretta Tali e quali 2024: commento live quarta puntata 3 febbraio 2024

Il giovane Francesco Di Giugno si trasforma in Elvis Presley a Tali e Quali 2024. Ha sicuramente offerto un’eccellente interpretazione, anche se forse ha preso qualche libertà artistica in più del necessario. Dai talenti di Tali e Quali ai “meno peggio”, cioè i due ripetenti Paolantoni e Cirilli, in sfida con l’imitazione di Renato Zero. Anche qui, il copione è il solito e la risata è protagonista.

Non ha senso commentare la performance da un punto di vista tecnico, perché ci sarebbe poco da dire. Forse dovremmo chiedere un parere ai sorcini… “E’ partita la querela”, scherza Panariello. Poi c’è ancora da ridere quando Malgioglio sbaglia il nome di Paolantoni, chiamandolo Giampaoloantoni. (Agg.Jacopo D’Antuono)

Malgioglio ha delle puntualizzazioni da fare sull’imitatrice di Adele: “Mancava il pathos che ha lei”. Giusto, ma bisogna contestualizzare. E Panariello contestualizza benissimo, evidenziando la qualità della performance. “C’è la materia”, dice la Goggi, che si complimenta con Francesca. Luciano Maci è Lucio Dalla, una sfida non facile che vince appieno. “Si cade nell’imitazione molto spesso, cercando il tic. Invece è stato bravo nell’insieme, una cosa proprio bella”, dice Loretta.

Siamo completamente d’accordo. Fino a questo momento il migliore di queste prime esibizioni di Tali e quali 2024. “E’ sempre una grande emozione”, dice Panariello, ricordando il mitico Lucio Dalla. “E’ quasi impossibile imitare Lucio Dalla ma lui lo ha ricordato abbastanza bene”, commenta Malgioglio. Ottimo impatto per Luciano Maci. (Agg.Jacopo D’Antuono)

Isabella come Marcella Bella a Tali e quali 2024

Carlo Conti apre la finale di Tali e quali 2024 con il solito grande entusiasmo. “Sembra di essere in uno stadio ogni volta”, dice il conduttore. Il presentatore riassume rapidamente il regolamento della finale, poi passa alla presentazione della prima concorrente, che si chiama Isabella Alfano, nei panni di Marcella Bella. Tra i giudici c’è l’imitatore di Beppe Grillo, praticamente uguale all’originale. Si ride già tantissimo nella scrivania dei giurati.

La prima esibizione di Isabella sembra lasciare il segno, anche se è la gag tra Panariello e Malgioglio a tenere banco. Il cantante parla in spagnolo e il comico toscano stuzzica, perché non capisce nulla di quello che dice. Seconda concorrente è Francesca La Colla, con l’ambiziosissima imitazione di Adele: come se la caverà? (Agg.Jacopo D’Antuono)

Tornano i campioni di Tali e Quali 2024 e 7 nuovi concorrenti

Grande attesa per la quarta puntata finale di Tali e quali 2024. Questa sera, sabato 3 febbraio, lo show sarà diviso in due parti: nella prima fase si esibiranno sette concorrenti non famosi che imiteranno diversi cantanti italiani e non. Tra questi concorrenti la giuria sceglierà un vincitore di puntata che si scontrerà con i vincitori delle scorse settimane così da decretare il vincitore di questa edizione di Tali e Quali.

Come sempre ritroviamo la giuria formata da Panariello, Goggi e Malgioglio, pronti a valutare i nuovi concorrenti ma anche i campioni delle puntate precedenti, come dicevamo. Parliamo di Clelia Cicero (che ha imitato Edith Piaf nella prima puntata), Andrea Cecconi (nei panni di Max Pezzali vincitore della seconda puntata), infine Enea Platania (nei panni di Mango ha vinto la terza puntata). (Agg.Jacopo D’Antuono)

Tali e Quali 2024: anticipazioni e diretta finalissima

Sabato 3 febbraio, in prima serata, al termine della nuova puntata di Affari Tuoi, Raiuno trasmette la quarta ed ultima puntata di Tali e Quali 2024, la trasmissione condotta da Carlo Conti e dedicata alle imitazioni. Dopo lo straordinario successo ottenuto con l’edizione vip di Tale e Quale Show, Carlo Conti e Raiuno hanno deciso di dare la possibilità di vivere un momento speciale realizzando una versione nip di Tale e Quale Show. In Tali e Quali, infatti, i protagonisti sono concorrenti comuni che, dotati di uno spiccato talento canoro, si mettono in gioco partecipando allo show del sabato sera di Raiuno.

Al timone del gran finale di Tali e Quali 2024 ci sarà come sempre Carlo Conti. Con lui, poi, sarà al proprio posto la giuria composta da Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello a cui si aggiungerà un quarto giudice a sorpresa. Ospiti fissi dello show, poi, sono anche Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni.

I concorrenti della finale di Tali e Quali 2024

La finalissima di Tali e Quali 2024 si svolge in due fasi. Nella prima si esibiranno 7 artisti “nuovi” ovvero operai, studenti, casalinghe, professionisti con la passione per la musica e che si esibiranno dal vivo dopo essere stati preparati dai “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, insieme alla “actor coach” Emanuela Aureli: chi otterrà il punteggio maggiore sarà il “vincitore di puntata” e parteciperà alla seconda fase, nella quale contenderà il titolo di “Campione di Tali e Quali 2024” ai 3 campioni delle precedenti serate.

A decretare il vincitore sarà naturalmente la giuria che, al termine delle quattro esibizioni, stilerà la nuova classifica portando così all’elezione del campione assoluto di Tali e Quali 2024.

Come vedere in diretta streaming Tali e Quali 2024

L’appuntamento con Tali e Quali 2024 è per le 21.30 di oggi, sabato 3 febbraio, in diretta su Raiuno. Oltre che in diretta televisiva, lo show condotto da Carlo Conti viene trasmesso anche in diretta streaming su Raiplay. Con la famosa piattaforma disponibile per tutti i dispositivi, lo show può essere seguito in streaming contemporaneamente alla diretta televisiva o in un momento successi. E’ possibile, inoltre, rivedere anche le precedenti puntate e le singole esibizioni.











