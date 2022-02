Tali e Quali Show 2022, finale/ Diretta e vincitore: Leonardo Pieraccioni giudice

Tali e Quali Show 2022: anticipazioni e diretta finale 12 febbraio

Dopo aver lasciato spazio allo speciale di Porta a Porta dedicato all’elezione del Presidente della Repubblica e alla finale del Festival di Sanremo 2022, Tali e Quali show 2022 torna in onda oggi, sabato 12 febbraio, in prima serata su Raiuno, con l’ultima e attesissima puntata al termine della quale sarà decretato il vincitore dello show. A condurre la finalissima di Tali e Quali Show sarà come sempre Carlo Conti che, su Instagram, ha ricordato l’appuntamento di questa sera ai fan. “Finalissima da non perdere. Pieraccioni e Ceccherini potrebbero essere tali e quali a Mahmood e Blanco (se si convince Massimo)”, ha scritto il conduttore toscano.

Carlo Conti, naturalmente, non sarà solo. Al suo fianco ci sarà una giuria d’eccezione che sarà chiamata a valutare le esibizioni dei concorrenti. Oltre a Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi e Giorgio Panariello ci saranno anche Leonardo Pieraccioni e Ubaldo Pantani che vestirà i panni del maestro Giovanni Allevi.

I finalisti di Tali e Quali Show 2022

La finale di Tali e Quali Show 2022 sarà divisa in due parti. Nella prima parte dello show si sfideranno otto nuovi concorrenti che si sfideranno interpretando i seguenti artisti: Antonella Ruggiero, Damiano dei Maneskin, Biagio Antonacci, Edith Piaf, Bruce Springsteen, Adele, Fabrizio De André ed Edoardo Bennato. Il vincitore della sfida conquisterà così il diritto di partecipare alla sfida finale vera e propria che decreterà il vincitore assoluto dell’edizione di Tali e Quali.

Nella seconda parte della finale, infatti, si svolgerà un minitorneo che avrà come concorrenti il vincitore della sfida di questa sera, i tre vincitori delle precedenti puntate ovvero Igor Minerva-Claudio Baglioni, Daniele Quartapelle-Renato Zero e Gianfranco Lacchi-Gianni Morandi e la vincitrice della prima edizione del 2019 Veronica Perseo-Lady Gaga. Chi sarà, dunque, il vincitore assoluto di Tali e Quali Show 2022? Lo scopriremo questa sera.

