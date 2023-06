TALI E QUALI SHOW 2023, REPLICA 1A PUNTATA/ Diretta: Cristiano Malgioglio scatenato! E Panariello…

Tali e Quali Show 2023, commento live replica 1a puntata

Inizia l’estate e tornano le repliche di Tali e Quali Show 2023. Questo venerdì sera, 23 giugno, lo trascorriamo dunque in compagnia di Carlo Conti e i suoi ospiti, riassaporando quanto è accaduto nella prima puntata dell’edizione che abbiamo da poco mandato in archivio. Oltre al conduttore toscano e al tridente di giudici composto da Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi e Giorgio Panariello, abbiamo l’ospite speciale che è l’attore comico e imitatore napoletano Biagio Izzo.

Tale e Quale Show 2023: chi sono i concorrenti?/ Spuntano i nomi delle sorelle Selassiè e Manila Nazzaro

Imitazioni, ben appunto: il vero fulcro di questo programma televisivo. Anche se si tratta di una replica, i momenti spassosi non mancheranno. Da rivivere tutte le imitazioni dei concorrenti in gara, ma anche le gag e gli scontri tra i giudici. Tutto pronto: si riparte da Alessandro Lunardi, che imita Nek. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Tale e Quale Show, Pamela Prati e sorelle Selassié nel cast?/ Spuntano le prime indiscrezioni

Tali e Quali 2023: anticipazioni replica prima puntata

Venerdì 23 giugno, in prima serata, Raiuno trasmette la replica della prima puntata di Tali e Quali Show, trasmessa il 7 gennaio 2023. Dopo il grande successo che, ogni anno, riscuote Tale e Quale Show che tornerà in onda a settembre, Carlo Conti ha deciso di aprire le porte del programma anche a persone sconosciute che accettano di calarsi nei panni dei tanti personaggi famosi. In ogni puntata, i protagonisti sono dieci concorrenti non famosi, diversi ogni settimana.

Ai dieci concorrenti ufficiali, poi, si aggiunge la coppia formata da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli che ha partecipato anche all’ultima edizione di Tale e Quale show. Come accade nella versione vip, le esibizioni di tutti i concorrenti sono giudicati dai giudici ufficiali a cui, ogni settimana, si aggiunge uno o più giudici ufficiali.

Tale e Quale Show: Roberta Morise al fianco di Carlo Conti?/ L'indiscrezione sulla moglie

I concorrenti della prima puntata di Tali e Quali 2023

Nel corso della replica della prima puntata di Tali e Quali 2023 sono dieci i concorrenti che si contendono la vittoria della serata. Il primo è Bryan Bergamin, che porta un’imitazione di Ultimo. Seguono Serena De Bari con la sua imitazione de La rappresentante di lista, Martina Cascio con Adele, Armando Tartaglini sceglie di imitare Zucchero.

E ancora: Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli portano Parole parole interpretata da Mina e Alberto Lupo, i Backstreet’s back, tribute band dei Backstreet Boys, Stefano Cannone porta David Bowie, Francesco Pasculli imita Ligabue, Beatrice Portarena porta Norah Jones, Federico Fabbretti imita Marco Mengoni e, infine, Veronica Simioli assume le sembianze di Anna Tatangelo.

I giudici di Tali e Quali 2023

Ogni concorrente, dopo l’esibizione rigorosamente live, si sottopone al giudizio dei giudici. Anche la giuria di Tali e Quali 2023 è composta da Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi e Giorgio Panariello. Questa sera, è prevista anche la presenza di un quarto giudice speciale ovvero Alessia Marcuzzi. Nel corso della prima puntata, infatti, è previsto un omaggio particolare ad Adriano Celenrano con l’imitazione di Teo Teocoli.

Come sempre, anche la replica della prima puntata di Tali e Quali 2023 può essere vista in diretta televisiva dopo l’appuntamento quotidiano con Techetechè e in diretta streaming grazie a Raiplay, disponibile come sito che come applicazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA