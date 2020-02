Talisa assente ad Amici 19, perché?/ Un infortunio mette a rischio il suo serale o…

Talisa assente ad Amici 19? In molti si accorgeranno che oggi non sarà presente in studio la bella ballerina che proprio sabato scorso ha ottenuto la maglia verde per il serale dopo tanto lavoro e tante lacrime. I fan si sono allarmati già nelle scorse ore quando è venuta a galla la notizia della sua assenza ma soprattutto quando si è scoperto che la motivazione non è un’influenza di stagione bensì un infortunio. Scottati da quanto è accaduto a Federico che ha dovuto lasciare il programma per un infortunio alla mano dopo aver dato un pugno al muro, alla notizia che oggi Talisa non sarà ad Amici 19 per via di un infortunio alla caviglia non ha fatto altro che mettere in crisi i suoi fan. Da quello che si evince dai social, però, a differenza di quanto è successo con il suo collega ballerino, a lei le cose andranno meglio.

TALISA ASSENTE AD AMICI 19 PER INFORTUNIO E…

Proprio Talisa nelle scorse ore ha pubblicato un messaggio nelle sue storie su Instagram annunciando che quello sarebbe stato il suo ultimo post ma non per via dell’infortunio che poteva mettere a rischio il suo percorso ad Amici 19 ma perché presto sarebbe entrata in casetta proprio come tutti i suoi colleghi. Dopo la registrazione di ieri, infatti, i ragazzi sono stati separati nella casetta dei ballerini e quella dei cantanti ed è proprio lì che ritroveremo Talisa a partire da lunedì quando tornerà in onda il daytime sia su Real Time che su Canale5.

