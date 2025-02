Ex velina di Striscia la Notizia, Talisa Ravagnani è anche una delle ballerine professionisti di Amici di Maria De Filippi. Insieme a Giulia Pelagatti è stata sul bancone del Tg satirico di Canale 5 andando a sostituire le veline del 2020 Mikaela e Shaila. Nata nel 2001, Talisa ha una carriera importantissima alle spalle nonostante la sua giovane età. Infatti, ha gravitato spesso in televisione e ha girato il mondo, prima a Dubai poi a Los Angeles completamente da sola per continuare a formarsi nel mondo della danza.

Alessia Pecchia, chi è la campionessa del mondo ad Amici 2024?/ Medaglia d'oro ai campionati di danza

A Los Angeles la ballerina di Striscia La Notizia ha dato il meglio di sè, lavorando per Selena Gomez, celebre cantante e attrice molto famosa negli Stati Uniti. Talisa è stata scelta per far parte del cast del videoclip della canzone della star. Successivamente, Talisa sceglie di fare un passo indietro, tornare in Italia e iniziare una nuova avventura: quella di far parte degli allievi di Amici, programma di Maria De Filippi in cui ha dato il meglio di sè conquistando una grandissima fanbase. Tanti sono stati i momenti belli ed emozionanti, ma altrettanti quelli difficili come il saluto improvviso al suo papà.

Talisa Ravagnani, la ballerina di Amici ha avuto un malore/ L’annuncio: “Sto male, devo smettere”

Talisa Ravagnani, la passione per i viaggi e il fidanzato Mike Cugnata

Mentre si trovava a Los Angeles, la ballerina ha ricevuto la chiamata da Amici e così ha dovuto salutare velocemente suo padre che risiedeva a Dubai con la conseguenza che i due non si sono visti per ben sei mesi. Nel corso del tempo Talisa ha anche confessato di aver vissuto diverse difficoltà mentre si trovava fuori dall’Italia, specialmente nel vivere da sola e rifarsi una vita lontana dal suo Paese. In ogni caso la passione per la danza è stata così forte da aiutarla a superare tutti i momenti più brutti e continuare nel suo percorso.

Nella vita di tutti i giorni Talisa non è solo una grande ballerina ma si diletta anche a viaggiare in giro per il mondo. Per quanto riguarda invece la sua vita sentimentale è oggi impegnata con Mike Cugnata dopo aver avuto una relazione piuttosto turbolenta con Javier Rojas. Essendo Talisa una vera e propria star, le sue storie d’amore sono sempre state al centro del gossip anche se oggi sembra essere stabile e felice insieme al nuovo fidanzato.