Talisa e Javer si sono lasciati?/ “Non mi fido di lui…” ma la cena romantica…

Talisa non si fida di Javier. Questo lo sapevamo da un po’ visto che la stessa Martina, prima di lasciare Amici 19, l’aveva messa in allarme dicendole di non fidarsi troppo. In effetti la ballerina è convinta che il suo comportamento sia strano e che la sua voglia di avvicinarsi a lei, proprio sotto le telecamere della casetta, quando la sera prima di entrare è rimasto al telefono con quella che definisce la ex, le fa uno strano effetto. Davvero Javier sta mentendo per rimanere nella scuola ed evitare la possibile uscita? Con il sistema di votazione che c’è al serale ci verrebbe da dire di no ma mai dire mai visto che lo stesso ha rivelato di aver pensato alla sua vita fuori dalla scuola e anche alla sua ex fidanzata in settimana, come la prenderà Talisa se venisse a saperlo magari proprio questa sera in diretta?

TALISA E JAVIER IN CRISI? LA CENA ROMANTICA…

Nonostante i dubbi rivelati all’amica Giulia, Talisa non ha rinunciato alla cena che Timor Steffens le ha offerto in premio dopo aver vinto il torneo di Amici Prof. Lei bellissima in un abito lungo e verde, con uno spacco vertiginoso e tacchi alti, lui in camicia e pantaloni eleganti, hanno avuto modo di cenare a base di specialità romane ma sempre rimanendo in casetta seppur da soli. Talisa ha messo da parte i suoi dubbi e si è lasciata coccolare da Javier che l’ha baciata con passione non prima di averla riempita di complimenti, questo basterà a far abbassare la guardia alla ballerina? In tempi non sospetti lei ha spiegato: “Non mi fido di Javier, non mi fidanzerei con lui, sono piena di dubbi”. Le cose sono cambiate dopo la cena?

