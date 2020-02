Talisa infortunata, ballerà ad Amici 2020?/ Maria De Filippi: “Ci proviamo, no?”

Talisa ci svelerà presto se potrà partecipare al Serale di Amici 19 oppure se dovrà rimanere in panchina. La prima serata andrà in onda su Canale 5 oggi, venerdì 28 febbraio 2020, e il dubbio dei fan è che la ballerina non possa riprendersi dal brutto infortunio. Dopo essere stata assente durante una delle ultime registrazioni, Talisa infatti è apparsa con le stampelle e ora la parola spetta al medico, che in base ad altri esami stabilirà se potrà continuare il suo sogno oppure no. “Sono un po’ stressata, avevo già un’idea che era un po’ più di una storta, lo sentivo. E’ più stress, cioè sto bene. Sono un po’ stressata”, ha commentato la ballerina nell’apprendere la notizia. Maria De Filippi ha cercato a modo suo di incoraggiarla: “Ci proviamo, no?“, le ha detto per farle capire che non è detta l’ultima parola. La fisioterapia dopo tutto potrebbe regalare a Talisa la possibilità di ritornare a camminare senza problemi e soprattutto a ballare. Intanto gli ammiratori tifano per lei anche per un altro motivo: la sua love story con Javier. Dopo il dubbio emerso nei giorni scorsi, sulla possibilità che i due concorrenti si siano innamorati, i due si sono pure scambiati un bacio in casetta e hanno alimentato la ship. “Vivere con Javier è la cosa più difficile che mi sia mai capitata in vita mia“, ha confessato la ragazza all’amica Gaia.

Talisa, i fan a caccia di notizie

Sappiamo davvero tutto di Talisa Jade Ravagnani, la ballerina italoamericana di Amici 19? In previsione del Serale di questa sera, i fan sono a caccia di tutte le informazioni possibili sul suo conto. Grazie alla sua partecipazione nel programma possiamo già conoscere alcuni dettagli della sua vita privata, come il fatto che è giovanissima, ha appena 18 anni e che la sua passione per il ballo è nata quando ne aveva appena 4. All’epoca si trovava a Dubai, dove è cresciuta dopo essere nata a Milano, e vi è rimasta fino ai 13 anni, quando si è spostata a Los Angeles. Il suo talento è stato notato anche da Selena Gomez, con cui ha avuto modo di esibirsi agli American Music Awards e in un suo videoclip. Il suo percorso nella scuola invece è stato vincente, ma anche pieno di bassi. Nelle ultime settimane infatti si è parlato addirittura della possibilità che venisse esclusa dal Serale, cosa che poi non è accaduta. Dopo aver visto diversi amici indossare la maglia verde, Talisa è riuscita finalmente a convincere la commissione. “Spero di crescere ancora come persona e come artista. Darò tutta l’artista che ho dentro. Voglio veramente arrivare ad un livello che mi guardano e dicono ‘Questa è un’artista, però ha anche tutto, cioè vedi la sua verità'”, ha detto intanto durante la sua presentazione in vista della nuova fase del talent. Adesso bisogna solo capire se quell’infortunio le costerà caro, come accaduto in passato ad Andreas Muller, oppure se potrà sfruttare fino in fondo questa grande occasione che è riuscita a conquistarsi. Clicca qui per guardare il video di Talisa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA