Talisa o Selveig, Javier Rojas è fidanzato?/ Single in attesa di… (Amici Speciali)

Javier Rojas non è solo il vincitore del circuito ballo dell’ultima edizione di Amici, la numero 19, ma anche colui che è riuscito a catalizzare l’attenzione per via del gossip. Per settimane ci siamo chiesti di cosa ne sarebbe stato del suo rapporto con Talisa fino a quando non è arrivato un colpo di scena e poi un altro prima dell’uscita dalla scuola e dalla fine del programma. Gli occhi di tutti sono stati puntati su di lui per un bel po’ e se nelle settimane precedenti al serale ci hanno pensato le sue foto con la bella Solveig Jenselme a incuriosire e far discutere i fan, dopo tutto è cambiato. Il ballerino e la modella/fotografa sono apparsi in una serie di scatti anche molto sensuali quando nessuno aveva mai avuto il sentore di una possibile relazione all’esterno della scuola per Javier.

JAVIER ROJAS HA MOLLATO SOLVEIG PER TALISA?

Alla fine i due hanno confermato la loro liason e sembravano davvero innamorati tanto che, nel momento in cui lui entrava in casetta per il serale, lei gli faceva una dolce dedica con tanto di foto screen della loro ultima video chiamata. I due si sono dati appuntamento alla fine del programma ma strada facendo Javier ha fatto i conti con la sua passione per Talisa, un sentimento così intenso che non gli ha permesso di tenere conto nemmeno delle telecamere dando vita ad un vero e proprio terremoto nel gossip. All’improvviso le immagini della casetta di Amici 19 mostravano uno strano avvicinamento tra Javier e Talisa, i due si baciavano al buio, poi hanno iniziato a farlo anche con la luce del giorno fino a che lei, vinta una cena grazie alla sua esibizione, ha deciso di “uscire” proprio con Javier. I due vestiti eleganti e alle prese con una cena romantica si sono dette cose importanti dando il via alle polemiche e dividendo il pubblico tra chi era pronto a scommettere sulla loro coppia e chi, invece, trovava il ballerino costruito e a caccia di visibilità per andare avanti nel programma.

E VIRGINIA TOMARCHIO?

Risultato? Talisa è uscita dalla scuola perché eliminata e lui si è consolato subito facendosi avanti con Virginia Tomarchio salvo poi tornare sui suoi passi (chiamato all’ordine da Gaia e Giulia) chiedendo alla redazione di fare un permesso di lavoro alla sua ex compagna di casetta per rivederla subito dopo il programma. Dopo Amici 19 è rimasto a bocca asciutta e chiuso in casa con Nicolaij ma senza prima ribadire il fatto che con Talisa si era costruito un rapporto speciale e che forse solo quando riusciranno di nuovo a vedersi potranno risolvere tutto. Presto capiremo se questo suo programma è ancora vivido o avrà trovato già una sostituta…



