Talisa o Solveig Jenselme, chi è la fidanzata di Javier?/ Il ballerino ha scelto..

Insieme alla coppa e ai soldi, Javier ha portato a casa da Amici 19 anche tanto gossip. Gli occhi di tutti sono stati puntati su di lui per un bel po’ e se in un primo momento solo perché all’improvviso, dal nulla, è apparsa una fidanzata sui social, in un secondo momento tutto si è complicato. Le foto con Solveig Jenselme, una bella rossa tutta pepe, si sono all’improvviso moltiplicate sui loro profili social ma in molti li hanno accusati di volere solo apparire e, in particolare, hanno puntato il dito contro di lei che si è difesa dicendo di essere una vecchia conoscenza del ballerino. Alla fine tutto è passato nel dimenticatoio fino a quando Javier ha salutato tutti per entrare in casetta e Solveig gli ha dedicato un dolce post lasciando intendere che si trattasse di un saluto tra due fidanzati che non si sarebbero rivisti presti, e poi? Il terremoto chiamato Talisa.

JAVIER ALLA FINE HA SCELTO TALISA?

All’improvviso le immagini della casetta di Amici 19 mostravano uno strano avvicinamento tra Javier e Talisa con tanto di baci e coccole e questo ha di nuovo dato il via alle polemiche dividendo il pubblico tra chi era pronto a scommettere sulla loro coppia e chi, invece, trovava il ballerino costruito e a caccia di visibilità per andare avanti nel programma. Alla fine si è dimostrato poco interessato a Talisa visto che, appena lei è uscita, lui si è fatto avanti con Virginia Tomarchio. Dopo Amici 19 è rimasto a bocca asciutta e chiuso in casa con Nicolaij ma senza prima ribadire il fatto che con Talisa si era costruito un rapporto speciale e che forse solo quando riusciranno di nuovo a vedersi potranno risolvere tutto. Forse è la ballerina la sua scelta definitiva? La accendiamo?…



