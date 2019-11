TALISA RAVAGNANI/ Che fine ha fatto la ballerina che ha preso 3? (Amici 19)

Punto interrogativo su Talisa Ravagnani, una delle ragazze che fanno parte della categoria ballo di Amici 19 e che per motivi non conosciuti non vedremo nella puntata di oggi. In settimana abbiamo avuto modo di conoscerla meglio, non solo grazie al video di presentazione ma anche a un piccolo momento avvenuto durante le prove. Nei Daytime, la ballerina infatti ha rivelato di aver vissuto non poche difficoltà a lasciare la famiglia a Dubai per inseguire il suo sogno e studiare danza a Los Angeles. Ha cambiato del tutto Paese, usanze, si è sentita da sola. Soprattutto ha sentito la mancanza del padre, che vede di meno rispetto alla mamma. Forse il suo senso di colpa è tutto in quel saluto mancato al genitore, prima di partire per l’estate per andare a trovare la sorella in America.

TALISA RAVAGNANI, IL 3 RIMEDIATO DALLA CELENTANO

Talisa in quel momento non pensava che sarebbe rimasta ben quattro anni lontana dall’Italia. “C’era un’audizione per la scuola di danza e sono andata a fare un provino. Per esperienza, non pensavo di essere presa. Invece mi hanno presa, dovevo presentarmi dopo una settimana a lezione”, ha raccontato infatti agli altri ragazzi della scuola Talisa Ravagnani è stata messa subito alla prova dalla maestra Alessandra Celentano di Amici 19: a due giorni di distanza dal suo ingresso nella scuola, la ballerina è stata interrogata dalla docente. Le difficoltà sono state tanti e ha ammesso di non essere in grado di governare le sue stesse emozioni, tanto che è finita in lacrime. Purtroppo le cose non sono andate meglio nella lezione successiva, quando la maestra ha deciso di interrogare i ragazzi sulle assegnazioni. Talisa si è rivelata fin troppo distratta e la Celentano non ha potuto fare altro che darle un 3. Uno dei voti più bassi della squadra di ballo, almeno se non si considera il non classificato conquistato invece da Valentin.

CHE FINE HA FATTO TALISA?

Purtroppo da quel momento in poi non sappiamo più nulla sul suo conto, dato che i Daytime si sono focalizzati su altre lezioni e momenti. Sarà riuscita a recuperare il brutto voto? Nei giorni scorsi abbiamo visto fin troppe volte Talisa Ravagnani in difficoltà, soprattutto per via della comprensione della lingua. Ha chiesto aiuto agli amici e ha ricevuto l’abbraccio dell’intera classe, ma non sappiamo se riuscirà a superare questo scoglio e soprattutto se continuerà il suo percorso. “Ma che fine hai fatto? Non sei apparsa né ieri né oggi”, scrive infatti un ammiratore sui social. Il punto interrogativo rimane, soprattutto perché negli ultimi giorni Talisa ha pubblicato su Instagram alcune foto scattate a Portofino, per poi augurare un buon compleanno al fratello Dylan con diversi scatti del passato e del presente. Solo la vista del producer ha permesso ai fan della ballerina di mettere in standby la domanda su quale sarà il suo destino all’interno della scuola.



