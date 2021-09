Talisa Ravagnani, chi è la nuova velina di Striscia la Notizia/ Fidanzata con Mike Cugnata dopo Javier Rojas

Chi è Talisa Ravagnani? Da Amici a Striscia la Notizia

Dalla scuola di Amici al bancone di Striscia la Notizia, il passo è stato breve per Talisa Ravagnani che, questa sera, debutta ufficialmente come nuova velina insieme a Giulia Pelagatti, anche lei ex allieva di Amici. Un grande salto per Talisa Ravagnani che, sin da quando era un’allieva della scuola di Maria De Filippi, aveva stupito tutti per le sue qualità. Oltre che per il suo talento, tuttavia, Talisa è stata anche una protagonista del gossip di Amici. All’interno della scuola, infatti, è iniziata la sua storia d’amore con il ballerino Javier Rojas.

In molti avevano sperato in una storia anche dopo Amici. Tra alti e bassi, tra la distanza e i numerosi impegni, Talisa e Javier si sono allontanati. Tuttavia, dopo l’addio al ballerino, Talisa ha poi ritrovato l’amore con un modello.

Talisa Ravagnani, l’amore con Mike Cugnata

Talisa Ravagnani ha ritrovato l’amore accanto al modello Mike Cugnata. La coppia era uscita allo scoperto nell’estate 2020 con una serie di foto insieme. Tuttavia, ad oggi, sul profilo della nuova velina di Striscia la notizia,, tutto tace. Scorrendo la galleria del suo profilo, infatti, non c’è traccia delle foto con il modello così come sul profilo di Mike Cugnata.

La coppia avrà scelto di vivere con discrezione la propria storia o qualcosa si sarà rotto? Dal bancone di Striscia la Notizia, stuzzicata dai conduttori Vanezza Incontrada e Alessandro Siani, Talisa potrebbe svelare qualcosa in più della sua vita privata esattamente come la collega Giulia Pelagatti che sembrerebbe essere ufficialmente single.

