Talisa Ravagnani e Javier dopo Amici/ “Voglio con te una casa e un cane”

La storia d’amore tra Talisa Ravagnani e Javier Rojas, nata nella scuola di Amici 2020, continua. I due ballerini, dopo essersi conosciuti durante la prima fase del talent show, sono usciti allo scoperto durante la fase serale. In casetta, infatti, è esplosa la passione e i baci che si sono scambiati davanti alle telecamere hanno fatto sognare i fans del talent show. Dopo l’eliminazione di Talisa e, soprattutto, dopo la fine del serale di Amici 2020 vinto da Gaia Gozzi, molti fans pensavano che tra i due fosse finita e, invece, Talisa e Javier hanno spiazzato tutti scambiandosi dolci parole d’amore durante una diretta su Instagram. Momentaneamente lontani per l’emergenza coronavirus, Javier ha fatto intendere di voler rivedere Talisa appena la quarantena sarà finita. Il ballerino, inoltre, si è anche sbilanciato per un futuro insieme.

TALISA RAVAGNANI E JAVIER: CONVIVENZA DOPO AMICI?

Nonostante i rumors su una presunta crisi, Talisa Ravagnani e Javier sono ancora molto legati. Nel corso di una diretta Instagram, infatti, il ballerino si è sbilanciato chiedendo a Talisa d’incontrarsi: “Tali, dopo la quarantena… we meet!”. Felice di aver ricevuto tale proposta, Talisa ha risposto sì con un sorriso radioso. Javier, però, non si è limitato a chiedere a Talisa d’incontrarsi. Il ballerino, infatti, ha imbarazzato positivamente la ballerina esponendole i suoi progetti futuri. “Voglio con te una casa piena di Nutella e un cane”, ha dichiarato il ballerino. La coppia, dunque, andrà a convivere dopo la quarantena? In attesa di capire cosa faranno, Talisa e Javier hanno promesso ai fans di fare nuove dirette.



