Talisa Ravagnani e Javier/ Foto: bacio in diretta dopo le lacrime ad Amici 2020

Talisa Ravagnani e Javier sono ufficialmente fidanzati? Tra i due ballerini di Amici 2020, nelle ultime settimane, è nato un sentimento speciale che li ha portati a scambiarsi dolci baci e a trascorrere insieme dei romantici momenti. La ballerina, però, aveva espresso dubbi sulla storia con Javier non fidandosi totalmente di lui al punto che i fans avevano pensato anche ad una rottura. Durante la seconda puntata del serale di Amici 2020 al termine della quale Talisa è stata eliminata, la ballerina e il ballerino hanno sorpreso tutti scambiandosi un dolce bacio. La foto è stata pubblicata sui profili social di Amici scatenando l’entusiasmo dei fans che, tuttavia, pur essendo felici per l’amore nato tra Talisa e Javier, non riescono a digerire la sua eliminazione.

TALISA RAVAGNANI E JAVIER, LACRIME E BACIO AD AMICI 2020

L’eliminazione di Talisa Ravagnani ha spiazzato non solo il pubblico del serale di Amici 2020, ma anche lo stesso Javier che sperava di arrivare fino in fondo all’avventura con la compagna che gli ha rubato il cuore. Dopo il verdetto, infatti, Javier non è riuscito a trattenere le lacrime tirando fuori i suoi sentimenti per Talisa. Non è la prima volta che nella scuola di Amici 2020 nascono degli amori. In ogni edizione, ci sono state delle coppie amatissime dai fans come lo sono state in passato, Emma Marrone e Stefano De Martino, Elena D’amario ed Enrico Nigiotti, Elodie Di Patrici e Lele Esposito. Coppie che, oggi, non esistono più. I fans di Talisa e Javier, però, sperano che i due, spente le telecamere di Amici, riescano a stare insieme e a vivere serenamente un sentimento nato inaspettatamente.





