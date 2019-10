Tallulah Willis, figlia di Bruce e Demi Moore/ “Depressione? Ho pensato al suicidio”

Con un video che la mostra in splendida forma, sorridente e in costume pronta a tuffarsi in piscina, Tallulah Willis, la figlia di Bruce e Demi Moore, torna a parlare della depressione e di come abbia davvero rischiato la vita in più di un’occasione proprio perché risucchiata da questo buco nero in cui ha vissuto per anni. Proprio approfittando della Giornata Mondiale della Salute Mentale, Tallulah Willis, 25 anni, ha deciso di approfittare per lanciare il messaggio di non aver paura di parlare di depressione. Proprio come la sorella Rumer, Tallulah ha ammesso d avere molte difficoltà in passato, una forte depressione, una dismorfofobia che l’ha portata a pesare 40 chili e, infine, la voglia di chiudere questo triste capitolo con il suicidio. Lei stessa rivela di averci pensato spesso ma che alla fine non è mai riuscita ad arrivare fino in fondo: “Non siamo quello che mostriamo…. Il dolore è dolore. È diverso ed entra in ognuna delle nostre vite attraverso una miriade di modi, ma ogni pugnalata elettrica o dolore sordo è reale. Il tipo di dolore che non si vede, il dolore che vive in quello spazio sacro dietro la tua gola”.

TALLULAH WILLIS E LA DEPRESSIONE: “HO PENSATO AL SUICIDIO”

Tallulah Willis poi continua dicendo che è importante sopportare il dolore e che ogni giorno combatte per cercare di farlo con un rinnovato spirito ovvero quello che si accontenterà di poche cose: “La mia lotta è quotidiana e ogni giorno, per tutta la durata della mia vita, preferisco trovare i momenti illuminanti, una risata rubata, o una vera pausa di pace, perché saprò di essere stata coraggiosa quel giorno”. In particolare, la bella figlia della coppia di star di Hollywood ha poi chiuso: “Mi piace migliorare con le parole come un’armatura e un modo per aiutare il mio cervello a comprendere i miei sentimenti e il mio ego che brontola e mi dice che questa è un’ode di merda a qualcosa che vive così vicino al mio cuore, ma il mio ego può andarsene a fare in…”. Sarà un momento positivo questo? Lo speriamo.

Ecco il video del momento:





