Talulah Riley, Grimes e X Æ A-Xii: ex moglie, compagna e figlio Elon Musk/ Chi sono

Imprenditore milionario, fondatore di numerose società, ma soprattutto padre di sei figli, due volte marito e oggi compagno. Elon Musk ne ha fatte di cose importanti nella sua vita. E se le sue gesta in campo lavorativo sono note e ammirate da tanti, rilevanti sono anche quelle che riguardano la sua vita privata. Elon Musk si è sposato due volte. La prima volta con Justine Wilson nel 2000. Dopo un divorzio difficile, Musk ha incontrato l’attrice Talulah Riley e l’ha sposata nel 2010. Anche stavolta le cose sono andate male: nel 2012 si sono separati, poi un riavvicinamento li ha portati a risposarsi nel 2013. Il loro rapporto è finito definitivamente in un divorzio nel 2016. Oggi il 48enne ha una nuova compagna: la 32enne Grimes, pseudonimo di Claire Elise Boucher, musicista e cantante canadese.

Elon Musk ha avuto cinque figli dall’ex moglie Justine Wilson. Nel 2002 purtroppo il suo primo figlio muore a 10 settimane a causa della sindrome della morte infantile improvvisa (SIDS). Dopo la morte del primogenito, Musk e Wilson hanno avuto altri cinque figli: una coppia e un terzetto di gemelli. Elon Musk ha avuto di recente un altro figlio, stavolta dalla nuova compagna Grimes. Il bambino ha fatto particolarmente discutere per il suo nome: i genitori avevano infatti scelto di chiamarlo X Æ A-12. Grimes ha spiegato in un tweet che l’anagramma era composto da ‘x’ la variabile sconosciuta, ‘Æ’ la pronuncia elfica per ‘Ai’ (amore e/o intelligenza artificiale), A-12 il precursore di SR-17 (l’aereo preferito dalla coppia) e inoltre per A la coppia ha voluto rappresentare Arcangelo, la loro canzone preferita. I due sono stati però costretti a cambiare il nome del loro bambino per conformarsi alla legge della California. Infatti nello Stato sono proibiti i numeri indo-arabi nei nomi.



