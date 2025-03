Al di là dell’uomo, del calciatore prima e allenatore poi, c’è l’uomo. E l’uomo, non tutti lo conoscono. Tra chi sa bene chi sia, chi lo conosce profondamente, c’è senza dubbio la moglie. Parliamo di Luciano Spalletti e della sua splendida consorte, Tamara, che ormai da tantissimi anni è al suo fianco. E lo è stata quando allenava a Roma e non soltanto, quando invece era il tecnico dello Zenit, quando si è trasferito a Milano per guidare l’Inter e poi il Napoli e ancora adesso che invece è il commissario tecnico della Nazionale italiana. Insomma, al suo fianco da sempre c’è proprio Tamara.

Diretta Indian Wells 2025/ Berrettini Tsitsipas streaming video tv: ecco il 3° turno (oggi 9 marzo)

La moglie di Luciano Spalletti lo conosce profondamente e proprio lei è riuscita in innumerevoli momenti a tenerlo con i piedi per terra, permettendogli di montarsi la testa. E lui, infatti, ammette senza nessun problema che la sua fortuna più grande è proprio lei. Oltre alla mamma, ovviamente. Al Corriere della Sera, infatti, ha ammesso: “La più grande fortuna? Mamma e moglie. Senza la loro forza non sarei andato da nessuna parte“. Proprio Tamara ha regalato a Luciano Spalletti la gioia di diventare papà per ben tre volte.

Luciano Spalletti, chi è: una vita spesa nel mondo del calcio/ "Il mio vero trionfo? La mia famiglia"

Tamara, chi è la moglie di Luciano Spalletti? “Il mio trofeo più bello”

Non c’è vittoria che tenga di fronte alla famiglia, che per Luciano Spalletti rappresenta la sua vittoria più importante, il trofeo più bello. A partire da Tamara, conquistata al Golfo dei Poeti con bacio romantico che da quel momento ha fatto cominciare la loro splendida storia d’amore. In seguito a quel bacio i due ne hanno fatti di passi avanti, e hanno assistito alla loro famiglia allargarsi e diventare più grande. Sono nati infatti Federico, Samuele e poi la piccola Matilde, l’ultima arrivata a colorare ancor di più le loro vite, già di per sé colme d’amore.