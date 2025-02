Tamara a Ora o Mai Più, chi è la sorella di Pierdavide Carone: “Non ho mai accettato che la carriera di mio fratello si spegnesse”

Dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi nel 2010 ed il grande successo riscontrato al Festival di Sanremo 2012 con Nannì ed insieme a Lucio Dalla, la carriera di Pierdavide Carone e sembrava lanciatissima ed invece poi ha subito una brutta battuta d’arresto. Oggi dopo anni di bassi, il cantautore pugliese ha deciso di rimettersi in gioco e dimostrare di che pasta è fatto ad Ora o Mai Più dicendosi speranzoso che possa essere l’inizio di una rinascita e tale speranza l’ha condivide con la sorella Tamara, intervenuta con un videomessaggio nella 6a puntata di Ora o Mai Più.

Chi è Tamara la sorella di Pierdavide Carone? Sulla donna le informazioni sono molto poche solo che è più grande del cantautore e da sempre ha avuto un atteggiamento molto protettivo nei suoi confronti anche se le difficoltà nella loro vita non sono mancate. Innanzitutto Tamara ha confessato: “Il fatto che la sua carriera si stesse un po’ spegnando lo abbiamo percepito dopo un po’ di anni dalla morte di Lucio Dalla perché in quel momento eravamo molto concentrati sulla perdita di una persona importante come Lucio Dalla.”

Ora o Mai Più, la sorella di Pierdavide Carone svela: “Momento più duro? Morte di nostro padre”

E subito dopo Tamara la sorella Pierdavide Carone ha ricordato uno dei momenti più drammatici della loro vita, la morte del loro papà: “Il momento più duro per Pierdavide è stata la morte di nostro papà perché è stato il primo a credere in lui portandolo in giro a suonare, comprandogli le chitarre ed alimentando il suo talento. Perdere una figura così, anche se sono passati anni, è un qualcosa che riaffiora ogni volta che fai qualcosa di buono. Se ci fosse stato mio padre per lui sarebbe stato diverso.” Ed infine ha concluso con un augurio che la carriera di suo fratello riprenda perché se lo merita