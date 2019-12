Tamara Ecclestone: furto da 60 milioni di euro/ Rubati gioielli nella sua mega villa

Clamoroso colpo nella villa di Tamara Ecclestone, figlia dell’ex patron della Formula 1, Bernie. Come riferito quest’oggi dal tabloid britannico Sun, la lussuosa residenza di fronte a Kensington Palace su “Billionaire Row”, il soprannome della via di Londra dove abitano tutti i miliardiari, è stata svaligiata da una banda di professionisti, che hanno portato via gioielli per un valore incredibile di ben 50 milioni di sterline, circa 60 milioni di euro. Tamara il marito e la figlia non erano in casa al momento del furto, essendo partiti sul proprio jet privato per una vacanza di Natale in Lapponia, ma credevano che la loro dimora fosse al sicuro, avendo guardie private all’interno della stessa, nonchè una ronda di sicurezza all’esterno, e una pattuglia in strada 24 ore su 24, e invece… Come riferisce Repubblica citando il Sun, il furto sarebbe avvenuto venerdì sera, subito dopo la partenza della famiglia Ecclestone.

TAMARA ECCLESTONE E I GIOIELLI RUBATI: DISPIACIUTA PIU’ PER IL VALORE AFFETTIVO

Tenendo conto dell’alto livello di sicurezza, il colpo è stato studiato nel minimo dettaglio, ed è molto probabile che qualcuno fosse appostato fuori dalla mega villa, o che avesse un informatore all’interno della stessa per conoscere gli spostamenti dei suoi occupanti. Fra i gioielli rubati vi sarebbero degli orecchini dal grande significato personale, come specificato dalla stessa Tamara, ma anche un orologio Cartier da 80mila sterline donato dal marito come regalo di nozze, nonchè diamanti e collane di ogni tipo. La Ecclestone si è detta sconvolta dopo aver appreso la notizia, ma più per il valore affettivo dei suoi preziosi che per la perdita economica, visto che sicuramente i gioielli saranno stati coperti da un’assicurazione. La villa di Tamara è costata 70 milioni di sterline, ha 57 stanze e sorge di fronte a Kensington Palace, la residenza reale dove vivono il principe William, la moglie Kate e I figli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA