La prima puntata di Belve Crime si aprirà questa sera con un ospite importante, leggasi Tamara Ianni. Forse questo nome non vi suona famigliare ma si tratta di una figura che fu fondamentale per quanto riguarda la “decapitazione” del temuto clan Spada, l’organizzazione criminale che comandò con il terrore Ostia, gestendo diversi racket illeciti nella cittadina a due passi da Roma. Fu anche grazie alla deposizione di Tamara Ianni che avvenne un maxi blitz delle forze dell’ordine a gennaio del 2018, e che portò al fermo di ben 32 persone, tutte appartenenti appunto agli Spada.

Perchè decise di testimoniare? Perchè per anni la donna e la sua famiglia vennero continuamente minacciati dai cugini dei Casamonica, torturandola dal punto di vista non soltanto fisico ma anche psicologico. L’ospite di Belve Crime ha alle spalle “un passato criminale” visto che il marito apparteneva al clan dei Baficchi, storica famiglia rivale degli Spada, ed era considerato il prediletto da parte di Giuseppe Galleoni detto Baficchio, il boss dell’intero clan. Dopo anni di soprusi vissuti nel terrore, alla fine Tamara Ianni si decise a parlare, raccontando a Francesca Fagnani che la sua è stata una mossa dettata soprattutto dalla disperazione.

TAMARA IANNI: “ENRICO SPADA HA SPUTATO SANGUE SU MIO FIGLIO”

Tanti gli episodi ricordati, come uno decisamente raccapricciante, quello in cui Enrico Spada detto Pelè, uno dei grandi boss del gruppo degli Spada, era andato a casa della donna e aveva iniziato a tagliarsi la bocca sputando sangue addosso al figlio di due anni: quell’uomo era sieropositivo e di fatto voleva infettare il povero bimbo di Tamara Ianni. Tamara Ianni ha raccontato anche di botte subite, ingressi in casa sua di notte, induzione alla prostituzione, ma quel gesto rivolto al figlio è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: ha così deciso di recarsi presso la caserma dei carabinieri raccontando tutto.

E quando poi ne hanno arrestati 32 “Ero felice, ho provato euforia, ma ho avuto anche tanta paura”, racconta lei temendo ulteriori ritorsioni nei suoi confronti. Tamara Ianni vive oggi sotto protezione assieme al marito, visto che gli inquirenti sono pressochè certi che il clan degli Spada possa vendicarsi.