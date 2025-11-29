Tamer Bey, chi è il marito di Ece Uslu (Sumru de La notte nel cuore): hanno figli? Attrice rompe il silenzio in un'intervista sulla sua vita privata

Tamer Bey chi è il marito di Ece Uslu (Sumru de La notte del cuore): retroscena sul loro primo incontro

Il pubblico di Canale 5 è abituato a vederla nei panni di Sumru de La notte nel cuore, colei che ha abbandonato i figli Melek e Nuh e che solo nel corso delle puntate si scoprirà perché lo ha fatto ma chi è l’attrice che la impersona e soprattutto cosa sappiamo sulla sua vita privata? Dal 2019 il marito di Ece Uslu è Tamer Bey, non si hanno molte informazioni sull’uomo ma il magazine turco Sabah ha svelato un retroscena sul loro primo incontro.

Ece Uslu, chi è l'attrice di Sumru de La notte nel cuore/ "Nella mia vita affrontato tante difficoltà"

A parte questo su chi è il marito di Ece Uslu, Tamer Bey vige il mistero assoluto. Del resto l’attrice di Sumru de La notte nel cuore pur avendo un profilo Instagram dov’è molto attiva custodisce gelosamente la sua vita privata e dunque le informazioni sono molto limitate. Sappiamo che Ece ha una sorella Sehnaz Brooks Uslu anche lei attrice e che prima di sposare Tamer per molti anni è stata legata Ozcan Deniz ma i due si sono separati ed hanno divorziato nel 2014. Successivamente si è innamorata di Bey che ha sposato nel 2019.



Ece Uslu ha figli? Vita privata avvolta nel mistero per l’attrice di Sumru de La notte nel cuore

In molti si chiedono se Ece Uslu, Sumru de La notte nel cuore ha figli e la risposta è negativa: l’attrice e il marito Tamer Bey non hanno figli. A rompere il silenzio è stata la stessa Ece in un’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni dove spiegava la difficoltà nel cimentarsi nel suo personaggi di Sumru proprio perché non ha figli: “Ci sono punti in cui mi somiglia, ma d’altra parte io non ho figli, quindi non ho vissuto direttamente le sue esperienze. Per questo motivo, non posso rispondere con certezza alla domanda “Cosa farei io?”. La vita traccia percorsi diversi per ognuno di noi. Tuttavia, la sua forza e il suo modo di affrontare la vita sono aspetti in cui mi riconosco”.